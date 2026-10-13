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Gündem Cumhuriyet’in masa başı iftirasının ömrü 24 saat bile sürmedi: Manşeti attığı gün rezil oldu
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Cumhuriyet’in masa başı iftirasının ömrü 24 saat bile sürmedi: Manşeti attığı gün rezil oldu

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Cumhuriyet’in masa başı iftirasının ömrü 24 saat bile sürmedi: Manşeti attığı gün rezil oldu

İstanbul 2 Nolu Barosunda dün seçim heyecanı yaşanırken, Cumhuriyet gazetesi bugün yaptığı baro seçimi haberiyle rezil oldu. Benzer siyasi görüşlerin yarıştığı seçimi “Cumhur kurduğu baroyu kaybetti” başlığı ile duyuran başa baş mücadeleyi istismar ederek kazananın Milli Görüş Görüş çizgisi olduğunu öne süren Cumhuriyet, 2 No’lu Baro Başkanlığına seçilen Rıza Saka’nın ilk iş olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etmesiyle duvara tosladı.

Cumhuriyet gazetesinin her zaman yaptığı gibi giriştiği algı operasyonu yine elinde patladı. İstanbul 2 Nolu Barosunda hemen hemen aynı siyasi görüşlerin yarıştığı başkanlık seçimini “Cumhur kurduğu baroyu kaybetti” başlığı ile duyuran gazete, başa baş mücadeleyi istismar ederek AK Parti’nin destek vermediğini iddia ettiği Milli Görüş çizgisine Rıza Saka’nın seçimi kazandığını, cumhur ittifakının adayının kaybettiğini iddia etti. Cumhuriyet, manşetini attığı gün yeni Başkan Rıza Saka’nın ilk iş olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etmesiyle rezil olurken AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

HUKUK CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Özdemir “İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığına seçilen Sayın Rıza Saka’yı İl Başkanlığımızda ağırladık. Sayın Saka’yı ve ekibini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Önceki dönem Baro Başkanı Sayın Yasin Şamlı’ya da emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hukuk camiamız için hayırlı olsun” dedi.

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