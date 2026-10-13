Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e sert darbe: 'Hadi maçan sıkıyorsa, yayınlamama izin ver!'

Osman Gökçek, Murat Ağırel ile arasında geçen konuşmayı anlatarak Tera ve avukat Sakine üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gökçek, Ağırel’e fon meselesinin bir numaralı sorumlusunun Tera olduğunu söylediğini belirterek, Tera’nın avukatı Sakine’nin aynı zamanda Ağırel’in de avukatı olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Ağırel’in bu sözlere itiraz ettiğini ifade eden Gökçek, elinde Ağırel’in sesinin bulunduğu bir kayıt olduğunu ve Sakine’nin Ağırel’in avukatı olduğuna ilişkin ifadelerin bu kayıtta yer aldığını söyledi.

Gökçek, Ağırel’e ses kaydını yayımlaması hâlinde dava açmayacağına dair söz vermesini teklif ettiğini belirterek, “Hadi maçan sıkıyorsa, ‘Osman Gökçek, ispat et, yayınlamana müsaade ediyorum’ desene” sözleriyle Ağırel’e seslendi.

Melih Gökçek is konu ile alakalı X hesabında şu paylaşımda bulundu:

BU VİDEO DA

OSMAN GÖKÇEK

MURAT AĞIREL’İN İÇİNDEN GEÇİYOR…

OSMAN GÖKÇEK

DİYOR Kİ; “Mural Ağıral ile konuştum ve dedim ki; fon meselesinin bir numaralı sorumlusu TERA… Tera’nın avukatı Sakine aynı zamanda senin avukatın. Sakine ile ne işin var?”

MURAL AĞIREL hemen itiraz etti…

DEDİM Kİ “Elimde senin sesinle SAKİNE’nin senin avukatın olduğuna dair belge var…Hadi maçan sıkıyorsa dava etmeyeceğine dair söz ver sesi yayınlayayım.”

HADİ MURAT AĞIREL MAÇAN SIKIYORSA;

“ hadi Osman Gökçek ispat et, yayınlamana müsaade ediyorum” DESENE…

DIYEMEZSIN, ÇÜNKÜ REZIL RÜSVA OLURSUN, YALAN SOYLEDIGINE BÜTÜN TÜRKIYE ŞAHIT OLUR…

SUCÜSTÜ YAKALANDIN…

SEVGILI TWITTER ALEMI, BU VIDEOYU DA MUTLAKA IZLEYIN… MURAT ÂĞIREL DENILEN KIŞININ GERÇEK YÜZÜNÜ ÖĞRENİN…