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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Petra Bayr ile görüştü
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Petra Bayr ile görüştü

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Petra Bayr ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ile Meclis’te bir araya geldi.

Kurtulmuş, Bayr ile gerçekleştirdiği görüşmede, TBMM ve AKPM arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından bu ziyareti önemli bulduklarını belirtti. Türk Delegasyonunun AKPM’deki tartışmalara aktif katıldığını dile getiren Kurtulmuş, TBMM’nin 2-3 Haziran 2026’da İstanbul’da ev sahipliği yaptığı Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu’nun toplantısının da son derece başarılı geçtiğini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ANLATTI

Kurtulmuş, Türkiye’de devlet aklı ve millet vicdanının bir araya gelmesiyle uygulamaya konulan Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil aynı zamanda Türkiye’de demokratikleşme, toplumsal barış ve kardeşlik ikliminin kalıcı hale getirilmesini amaçlayan önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bu süreçte hazırlanan kanunun, TBMM Genel Kurulu’nda 467 gibi rekor bir oyla kabul edildiğini ve bunun en büyük desteği alan yasalardan birisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, yasa kapsamında TBMM’de izleme komisyonu kurulacağını, süreçte, siyasi partilerin temsiliyle ortak sorumluluğu hep beraber devam ettireceklerini kaydetti. Terör örgütünün Irak’ın Metina bölgesinde bazı mağaraları boşalttığını, örgütün sahadaki silah bırakmalarının güvenlik güçlerince gözlemlendiğini dile getiren Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımların takipçisi olacaklarını, yasal düzenlemenin ihtiyaç olması halinde bunu da gündeme getireceklerini kaydetti.

 

GAZZE’DE SOYKIRIM VURGUSU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin meselesinin hem bölgeyi hem Türkiye’yi hem de Avrupa’yı yakından ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizdi. Gazze’de soykırımın uygulandığını, Batı Şeria’da devlet terörünün bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, İsrail’in sergilediği bu tutuma karşı kurulan insanlık cephesinin küresel vicdanı harekete geçirdiğini söyledi. Kurtulmuş, İsrail’in dünyada giderek yalnızlaştığını, insanlık vicdanının er ya da geç galip geleceğini vurguladı. Filistin’de iki devletli çözüm için tüm uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye olarak Filistin davasına desteği sürdüreceklerini ifade etti. AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu’nda hazırlanmakta olan İsrail’in Avrupa Konseyi değerleriyle bağdaşmayan eylemlerini konu alan “İsrail’in gözlemci statüsünün askıya alınması” başlıklı raporu da yakından takip ettiklerini belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Bayr’den Türk Delegasyonunun AKPM bünyesinde Gazze meselesi için gösterdiği çabalara destek beklediklerini kaydetti.

 

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONU GELMEYEN YIPRATMA SAVAŞI HALİNİ ALDI”

Rusya-Ukrayna savaşının da sonu gelmeyen bir yıpratma savaşı halini aldığını belirten Kurtulmuş, geniş alana yayılma potansiyeline sahip bu savaşta barışın mümkün olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Bayr’i, COP31 Toplantısına davet etti.

Kurtulmuş ve Bayr, görüşmenin ardından 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimi sırasında TBMM’deki bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kurtulmuş ve Bayr daha sonra Genel Kurul Salonu’nu da ziyaret etti.

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