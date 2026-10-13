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Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi! Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan'dan 'senin ağzın neler söylüyor kardeş' dedirten Türkiye açıklaması Türk gemisi alarm durumuna geçirdi: 2020'deki olay ya yeniden yaşanırsa Tolga Özbek duyurdu: Türkiye'ye gelecek ilk uçak belli oldu Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık
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Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

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Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

EN TUHAF YAPILAR | Gölün ortasında yüzen Rubik Küpü biçimindeki ev sistemine entegre edilen mimari, bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Eski standartlara göre ilham veren bu inanılması güç sıra dışı tasarımlar, doğayla iç içe geçerek konut anlayışını kökten değiştiriyor. Dünyanın en ilginç evleri arasında gösterilen ve ilginç evler listelerinde ilk sırada yer alan bu modern mimari tasarımlar, geleceğin mimari harikalar dünyasına ışık tutuyor.

#1
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

En tuhaf bu yapılar fikrinizi değiştirecek! Gölün ortasında yüzen Rubik Küpü biçimindeki evden dev bir deniz kabuğunu andıran konuta kadar dünyanın dört bir yanında inanılması güç tasarımlar bulunuyor. Üstelik bazıları doğayla iç içe geçerken bazıları ise bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Hepsinin ortak noktası ise gerçekten var olmaları. İşte detaylar.

#2
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

1. Gölün Ortasında Duran Rubik Küpü Ev! Eve ulaşmanın tek yolu, iskeleyle ön kapı arasında uzanan ve pek de güven vermeyen bir sal geçidi. İçeride dört kişinin konaklayabileceği iki yatak, bir banyo ve küçük bir mutfak bulunuyor. Ev, kiralık konaklama platformu Airbnb'de misafir de ağırlıyor. 2. Dev Bir Salyangoz Kabuğunu Andıran Ev. Meksika'nın Naucalpan kentindeki Nautilus, mimar Javier Senosiain'in bir aile için tasarladığı bir konut. Dışarıdan bakıldığında dev bir deniz kabuğunu andıran yapıya, renkli vitraylarla süslü bir giriş karşılıyor ziyaretçileri.

#3
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

İçerisi de en az dışı kadar şaşırtıcı. Kıvrımlı duvarların arasında zemini bitkilerle kaplı alanlar ve dış dünyayı içeri taşıyan yapay bir dere bulunuyor. Vitraylardan süzülen ışık, evi sıradan bir konuttan çok bir masal dünyasına dönüştürüyor.

#4
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

3. Dev Bir Yılan Gibi Kıvrılan Ev. Javier Senosiain'in imzasını taşıyan bir başka yapı da yine Meksika'nın Naucalpan de Juárez bölgesinde yer alıyor. Kıvrılarak ilerleyen gövdesi ve pulları andıran yüzeyiyle bu bina, uzaktan bakıldığında yerde süzülen dev bir yılanı andırıyor. Yılanın gövdesinde tam 10 daire bulunuyor. Ortak alanlardan birini renkli camlardan yapılmış bir kubbe aydınlatıyor; bu kubbenin altında kapalı bir sera yer alıyor. Yapının içindeki sekiz yatak odalı tatil evi ise kiralanabiliyor.

#5
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

4. İskoç Dağlarına Konmuş Zeplin Ev. İskoçya'nın batı kıyısında, Mull Boğazı yakınlarındaki Drimnin'de duran bu yapı, ilk bakışta gökyüzünden yeni inmiş bir zeplini andırıyor. İngiliz mimar Roderick James'in tasarladığı kapsül biçimli ev, yalıtımlı alüminyumdan yapılmış ve yaklaşık 1,6 hektarlık bir arazinin üzerinde yükseliyor. Lomboz pencereler ve cam duvarlar, İskoç dağlarının manzarasını içeri taşıyor. İçeride ahşap yüzeyler, çelik detaylar, suya bakan bir oturma alanı ve küçük bir mutfak var. Yatak odalarındaki yuvarlak pencerelerden geceleri yıldızları izlemek mümkün.

#6
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

ABD'nin Houston kentindeki bu ev, keskin hatlı siyah dış cephesiyle Star Wars'un kötü karakteri Darth Vader'ın kaskına benzetiliyor. Ancak işin aslı farklı: Evin ilk sahibi bir bilim kurgu karakterini değil, havacılıktan ilham alan bir tasarımı hayata geçirmeyi amaçlamış. 1992'de inşa edilen ev yaklaşık 654 metrekarelik bir alana yayılıyor. İçeride dört yatak odası, beş banyo, çok katlı yaşam alanları ve geniş cam yüzeyler bulunuyor.

#7
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

6. Pencerelerinden Ağaçlar Çıkan Renkli Bina.Almanya'nın Darmstadt kentindeki Waldspirale, yani 'Orman Spirali', Avusturyalı sanatçı Friedensreich Hundertwasser'in imzasını taşıyor. Kıvrımlı cephesi, altın renkli kubbeleri ve 1.000'i aşkın birbirinden farklı penceresiyle bu bina, alıştığımız apartmanlardan çok uzak. Çimenle kaplı çatısında ıhlamur, kayın ve akçaağaçlar yetişiyor. Bazı pencerelerden dışarı uzanan ağaçlar ise 'ağaç kiracılar' olarak anılıyor. 105 daireli yapının inşaatı 1998'de başladı; bina, Hundertwasser'in Şubat 2000'deki ölümünden aylar sonra tamamlandı.

#8
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

7. Çakmaktaşlar'ın Evini Andıran Kubbe Ev. Kaliforniya'daki Joshua Tree Ulusal Parkı yakınlarında yer alan Bonita Domes, kerpiçten yapılmış bir dizi kubbeden oluşuyor. Kaynak, yapıyı gerçek hayattaki bir Hobbit evi ile Çakmaktaşlar ailesinin evi arasında bir yere koyuyor. Yaklaşık 124 metrekarelik yapının en büyük kubbesinde mutfak, oturma alanı, iki yatak odası ve iki banyo bulunuyor. Etrafındaki küçük kubbeler ise ancak bir yatağın sığabileceği uyku kapsülleri olarak tasarlanmış.

#9
Foto - Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

8. Asılı Merdivenleri ve Yuvarlak Odalarıyla Şaşırtan Ev. Tokyo'daki Reversible Destiny Lofts, temel geometrik şekillerden ilham alınarak tasarlanmış daireler. Her dairede 14 farklı renk kullanılmış; yuvarlak yaşam alanları ortadaki mutfağın çevresine dizilmiş. Odalar, şişkin kapı geçişleri ve asılı merdivenlerle birbirine bağlanıyor. Tasarımın amacı, gündelik hayatta alıştığımız mekan düzenini altüst edip duyuları sürekli uyanık tutmak.

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