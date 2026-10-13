Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler
EN TUHAF YAPILAR | Gölün ortasında yüzen Rubik Küpü biçimindeki ev sistemine entegre edilen mimari, bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Eski standartlara göre ilham veren bu inanılması güç sıra dışı tasarımlar, doğayla iç içe geçerek konut anlayışını kökten değiştiriyor. Dünyanın en ilginç evleri arasında gösterilen ve ilginç evler listelerinde ilk sırada yer alan bu modern mimari tasarımlar, geleceğin mimari harikalar dünyasına ışık tutuyor.