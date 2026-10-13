Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

1. Gölün Ortasında Duran Rubik Küpü Ev! Eve ulaşmanın tek yolu, iskeleyle ön kapı arasında uzanan ve pek de güven vermeyen bir sal geçidi. İçeride dört kişinin konaklayabileceği iki yatak, bir banyo ve küçük bir mutfak bulunuyor. Ev, kiralık konaklama platformu Airbnb'de misafir de ağırlıyor. 2. Dev Bir Salyangoz Kabuğunu Andıran Ev. Meksika'nın Naucalpan kentindeki Nautilus, mimar Javier Senosiain'in bir aile için tasarladığı bir konut. Dışarıdan bakıldığında dev bir deniz kabuğunu andıran yapıya, renkli vitraylarla süslü bir giriş karşılıyor ziyaretçileri.