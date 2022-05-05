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Yerel Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Yerel

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dönel kavşağa giren otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 07:00:00 - 2022-05-05 07:02:29
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, gece yarısı Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çorlu - Tekirdağ yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyreden K.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşağa girdi. Beton parke taşlarına çarpan otomobil takla attı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü K.S., polis tarafından yapılan kontrollerde 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü K.S.’nin daha önce de alkolden ehliyetini kaptırması nedeniyle sürücü belgesi 2 yıl iptal edildi.

Öte yandan olay yerinde konuşan sürücüler, geniş yapılan dönel kavşağın kazalara neden olduğunu, belediyenin kavşaklara çözüm bulmasını istedi.

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