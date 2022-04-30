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Yerel Takla atan araçta can pazarı
Yerel

Takla atan araçta can pazarı

Bursa'da bayram öncesi üzücü bir olay meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araçta adeta can pazarı yaşandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 11:54:00 -
Takla atan araçta can pazarı

Bursa'daki kaza, İznik ilçesi İznik-Adapazarı karayolu Çiçekli köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhur T. (45) idaresindeki 34 DD 1050 plakalı otomobil, aynı yöne giden M.P'nin (73) kullandığı 16 H 6266 plakalı otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü Cumhur T. ile C.T. (20), M.K. (34) ve H.K. (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların tedavisi ilk olarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, şahıslar ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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