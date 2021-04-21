  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Takım adı bile verdi! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Türk futbolunu sarsan 'şike' açıklaması
Spor

Takım adı bile verdi! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Türk futbolunu sarsan 'şike' açıklaması

Giresunspor ve Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, rakiplerini 'şike' yapmakla suçladı. Yıldırım, açıklamasında "İspatla deseler yapamam ama Tuzlaspor maçında prim geldi. Tuzlaspor'un normal şartlar altında verdiği prim 7 bin TL'dir. 7 bin 1 TL olmamıştır. Bunu Taner Taşkın Hoca ile de kontrol edebilirsiniz. Bizim maç öncesi de 25 bin TL galibiyet veya beraberlik primi açıklıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:04:00 -
Takım adı bile verdi! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Türk futbolunu sarsan 'şike' açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, ortalığı karıştıracak 'şike' açıklamasında yaptı.

Ajansspor'un haberinde; Başkan Yıldırım'ın, 1. Lig'deki şampiyonluk yolundaki rakiplerini şikeyle suçladığı aktarıldı.

"Rüşvetin belgesi olmuyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin televizyonuna konuşan Yıldırım, "Teşvik primi konusunu bana 'İspat et' deseler, edemem. Rüşvetin belgesi olmuyor. Biz duyuyoruz. Tuzlaspor maçında prim geldi. Tuzlaspor normal şartlar altında verdiği prim 7 bin TL'dir. 7 bin 1 TL olmamıştır. Bunu Taner Taşkın Hoca ile de kontrol edebilirsiniz. Bizim maç öncesi de 25 bin TL galibiyet veya beraberlik primi açıklıyorlar. Ondan sonraki oynadığımız maç Balıkesirspor. Onlara da bize karşı alacağı puan ve puanlar karşılığı 30 bin TL prim açıklanıyor. O da olmadı. Menemenspor'a da 30 bin TL. O maçın ardından Menemenspor başkanı TFF'ye yazı yazıyor" dedi.

İspanlanması halinde hapis cezası

Yıldırım'ın bu iddiası üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu bir inceleme yapacak mı, merak ediliyor. TFF Futbol Disiplin Talimatı, teşvik primine ağır cezalar öngörüyor. Talimatın 56. maddesi teşvik primini suç olarak tanımlıyor ve ispatlanması halinde teşvik primi veren kulüp veya kulüpleri küme düşürmeyi öngörüyor.

Başvuru olursa etik kurulu bakıyor

Samsunspor Kulübü tarafından TFF'ye bir başvuru olması halinde yönetim konuyu araştırması için önce Etik Kurulu'na havale edecek. Kuruldan gelecek rapora göre de önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir karar verecek. Bu karara itiraz halinde de Tahkim Kurulu son kararı verecek. 6222 sayılı kanun çerçevesindeyse bir suç duyurusu olması halinde veya reesen harekete geçilmesi halinde savcılık soruşturma başlatır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı
Medya

EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tipi, Macit'i boğarak öldürdü. Final ..
Bir coin asırlık devleri solladı
Ekonomi

Bir coin asırlık devleri solladı

Espriyle hayat bulan kripto para birimi Dogecoin dünya devlerinin arasına girdi. 50 milyar doları bulan Dogecoin'in değeri Ford Motor Co. ve..
Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım
Sağlık

Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay