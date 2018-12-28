Suudilerin yeni bakanından Kaşıkçı açıklaması
Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.28 Aralık 2018 Cuma 22:20
Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, “Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.
Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.
“Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi"
Kaşıkçı’nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, “Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.
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