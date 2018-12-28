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Suudilerin yeni bakanından Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 22:20
Suudilerin yeni bakanından Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, “Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.

Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi"

Kaşıkçı’nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, “Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:20
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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