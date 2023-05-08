Suudi Arabsitan'dan Lionel Messi için adım, dudak uçuklatan rakam: 506 milyon Dolar! İlk açıklamasını yaptı

Suudi Arabsitan'dan ilk açıklama geldi: Messi için 506 milyon Dolar...

PSG'nin 36 yaşındaki Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'yle ilgilenen Al Hilal'in hocası transfer sürecine vurgu yaptı.

Başarılarla dolu kariyerinde 7 kez Ballon d'Or kazanan efsanevi Arjantinli oyuncu, Fransa'daki kontratı bittiğinde serbest oyuncu olarak PSG'den ayrılabilecek.

Ve Lionel Messi'nin, önümüzdeki yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain ile bağlarını koparması bekleniyor.

36 yaşındaki Arjantinli süper yıldız için Barcelona ve MLS ekiplerinin devrede olduğu bildirilirken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den 506 milyon Dolar'lık bir transfer teklifi alacağı bildiriliyor.

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2022 Dünya Kupası zaferi yaşayan Messi'nin, yeniden ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile bir araya gelme olasılığı bulunuyor.

Portekizli süperstar, Arabistan'a alışmış gibi görünüyor ve Al-Nassr ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

12 Mayıs'ta Al-Wehda ile oynayacakları Kral Kupası final karşılaşmasına takımını hazırlayan Al-Hilal Teknik Direktörü Diaz, Messi hakkında gazetecilere şunları söyledi:

“Şimdi maça odaklandık ve önümüzde kazanmamız gereken bir final maçımız var.

"Final maçını oynadıktan sonra Messi'yle ilgili neler olacağını hep birlikte göreceğiz!"

Barcelona, Messi'nin temsilcileriyle görüştüklerini ve onu tekrardan Camp Nou'ya getirmek istediklerine dair planlarını kabul etti.

Ancak La Liga devinin ekonomik olarak sıkıntılı dönemi devam ediyor ve bu durum, Messi ile yeniden sözleşme imzalama ihtimallerini zorlaştırıyor.

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