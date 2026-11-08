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İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

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İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" programı kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler camide bir araya geldi.

#1
Foto - İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

İstanbul'da imam hatip lisesi öğrencileri Mihrimah Sultan Camisi'nde sabah namazında buluştu.

#2
Foto - İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce "Mihrapta Gençler Var" sloganıyla Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde gerçekleştirilen program, okul öğrencilerinden Ömer Hacıkaraahmet ve Berat Ağcakaya'nın sabah ezanını okumasıyla başladı.

#3
Foto - İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

Ezanın ardından öğrenciler tarafından Yasin suresi okundu.

#4
Foto - İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

Ardından sabah namazı, okul öğrencilerinden Mehmet Emin Sendinç'in imamlığında cemaatle kılındı.

#5
Foto - İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

Namazın ardından öğrenciler tarafından ilahiler söylendi.

#6
Foto - İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu

Programda öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabah namazının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

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