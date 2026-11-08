İmam hatip talebeleri sabah namazında buluştu
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" programı kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler camide bir araya geldi.
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Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" programı kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler camide bir araya geldi.
İstanbul'da imam hatip lisesi öğrencileri Mihrimah Sultan Camisi'nde sabah namazında buluştu.
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce "Mihrapta Gençler Var" sloganıyla Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde gerçekleştirilen program, okul öğrencilerinden Ömer Hacıkaraahmet ve Berat Ağcakaya'nın sabah ezanını okumasıyla başladı.
Ezanın ardından öğrenciler tarafından Yasin suresi okundu.
Ardından sabah namazı, okul öğrencilerinden Mehmet Emin Sendinç'in imamlığında cemaatle kılındı.
Namazın ardından öğrenciler tarafından ilahiler söylendi.
Programda öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabah namazının manevi atmosferini birlikte yaşadı.
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