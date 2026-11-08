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Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

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Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere yönelik iyileştirme sinyallerinin ardından gözler ocak ayına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş da katıldığı canlı yayınında Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları ve emekli maaşlarına ilişkin beklentileri paylaştı.

#1
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

İşte SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın TGRT Haber canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkan tüm değerlendirmeler ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin son kulis bilgileri...

#2
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

“ZAM OCAK İLK HAFTASINDA” "Şu anda bütçe tam bağlanmadı. Şimdi bütçe kapansa da sıkıntı yok. Her zaman için ek bütçe oluşturulabiliyor. Bir de şu andaki Ankara'da benim takip ettiğim kadarıyla bütün bu senaryoların üzerinde çalışıyor. Çünkü zaten bu yasa hemen Kasım'da gelmeyecek. Aralık sonu hatta ocağın başında gelir. Ne zaman kesinleşir bu zamlar? Ocağın ilk haftasında ancak kesinleşir. Verileceği seyyanen zam ya da refah payı. Şimdi ikinci formül üzerinde duruluyor aslında refah payı üzerinde. Refah payı ne kadar verilebilir? diye üzerinde çalışmalar var."

#3
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

“AYRIM YAPAMAZSINIZ” "Bu şu anda bakın ben dediğim gibi böyle pansuman tedbirler ya da işte bu sallama uzmanlar gibi böyle sonradan ismini altına ezanlar gibi değil. Sistemin içinden geliyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. İkide bir niye ben bunu söylüyorum? Az önceki söylediğimiz kriterler dinlendirilen kriterler SGK'nın altına bomba koymaktır. Ya biz burada neyi konuşuyoruz Seda? Bakın sosyal sigorta tekniği var. Çok yüksek maaş alan emekliyi siz ayrım yapamazsınız. Çalışan çalışmayan ayrımı yapamazsınız."

#4
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

'2 MİLYON 200 BİNE YAKIN EMEKLİ ÇALIŞIYOR' "Tamam şimdi ona geliyorum. Bak çok net bir şekilde. Şimdi altmış beş yaş altı üstü çalışan çalışmayan emekli. Bunlar sosyal yardım bazında yapabilirsiniz. Ama SGK'ya getirdiğiniz zaman SGK'yı dinamitliyorsunuz. Bak yine matematik konuşuyorum. Şu anda 2 milyon 200 bine yakın emekli çalışıyor. Yarınki Türkiye gazetesinde ben bunun analizini yaptım. Şimdi çalışmayan, sadece çalışan emekliye vermeyelim dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz SGK'nın altını dinamitliyorsunuz. Neden?

#5
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

Şu anda bu 2 milyon 200 bin emeklinin SGK'ya her yıl 300 milyara yakın katkısı var. Bakın bunların SGK'ya 300 milyara yakın katkısı var. Ben bunun hesabını yaptım. Bakın şimdi siz çalışan emekliye vermeyelim dediğiniz zaman ne olur hafızamızı tazenelim. Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi'ni vermiştik 2023'te ne oldu? Bütün emekliler serzenişte bulundu. Çiftçiler kendi şeylerini silmeye başladılar ÇKS kayıtlarını. Böyle yaptığınız zaman emeklileri ürkütürsünüz. Çalışma hayatından çıkar."

#6
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

“DURUM DAHA VAHİM OLUR” "Gerçek anlamda bakın. Şunu söyleyeyim. Çalışan emekliler var ya gerçek anlamda iki katı zaten kaçak sigortalı. Siz bunları kayıt dışına iterseniz durum vahim olur. Bir de SGK'dan bahsediyoruz. Sosyal yardım değil. SGK ne demek? Ya Seda çalışmış. Yirmi beş yıl, otuz yıl boyunca Seda çalıştı. Her ay cebinden yüz bin lira kesinti yapıldı. Bunun karşılığını vermek zorundasın. Çünkü bu sosyal sigorta tekniğidir. Bütün dünyada böyledir. Binin bunu bunu söyler, akademi bunu söyler. Burada çalışıyor, çalışmıyor. Yaşa altmış beş, altmış dediğiniz zaman sistemi bombalarsınız."

#7
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

"Ama ne yapabilirsiniz? Şunu yaparsınız. Ya Sosyal Yardımlaşma Vakfı var, Aile Bakanlığı'na orada durumu iyi olmayan emekliye gidip oradan verebilirsiniz. Ama karıştırdığınız zaman sistem dinamitlenir ve maalesef şu anda bütün emeklilerin serzenişleri de bu yönde. Ne yönde? Şimdi 150 bin lira emekli maaşı alan emeklinin niye 150 bin lira alıyor? Çünkü çok fazla ödemiş. Bankaya gidip 10 milyon yatırdınız, 10 milyon yatırdınız, diğeri 100 bin yatırdı. Ya 100 bin lira yatıran, 10 milyon yatıranın aynı nemasını isteyebilir mi? Sosyal güvenlik kurumu tamamen böyle bir kurum. Sosyal yardım değil. Dolayısıyla bu çalışan çalışmayandan zaten vazgeçecekler. Çünkü 2023'te vazgeçmek zorunda kaldılar. Bundan da vazgeçecekler."

#8
Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

EN KUVVETLİ SENARYO "En kuvvetli senaryo çalışmalar yapılıyor. Kafalar son derece karmaşık ve en sonunda gerçek uzmanlarla, SGK'nın içinde bakanlıktaki gerçek uzmanlar da onları uyaracak, biz de uyaracağız. Yaş ayrımı yapmayın, prime göre verin. Kim ne kadar prim ödemişse ona göre verin. Emeklinin isteği bellidir. Devletin borcu var. Nedir? 25.153 TL seyyanen zam 25.153 TL seyyanen zam vaadi vardı. Bu borcun yerine getirmesi lazım. Emeklilere kaynak her zaman vardır. İstenildiği kadar kaynak yaratılabilir. Yeter ki doğru politikalarla hareket edelim. diyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Ocak ayından sonra Temmuz ayından mecburen çok yüksek kaynak bulup Temmuz ayında daha yüksek iyileştirmelerin yapılacağı bilgisini de verelim."

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Foto - Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

“ASKER VE POLİSLERİN SENDİKASI YOK” "Çok kısa bir şekilde, bunlar bizim askerlerimiz, göz bebeğimiz, polislerimiz, kamu görevlileri, bunlara adaletsizlik yapılıyor. Bakın çok basit, bütçeye de bir yük yok. Bu askerlerimiz, polislerimiz, kamu görevlilerimiz, ya SSK'lı gidiyor, askerlik borçlanmasıyla, EYT'li oluyor, bağ kurulu oluyor. Ama garibin kamu görevlisi, asker polis gelince olmaz deniyor. Çok basit bir düzenlemeyle yapılacak. Maalesef yapılmadı. Buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu askerlerimizin, kamu görevlerinin mağduriyetine artık bir an önce giderin diyoruz. Biz sonuna kadar bu işin peşine düşeceğiz. Çünkü asker ve polislerin sendikası da yok Bizler bunu sürekli gündeme getireceğiz."

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Yorumlar

Kaptan Tsubasa

Zart zurtu Yok o Memura verilen seyyanen zammı vermedikçe asla ve asla.Yalandan Kimse katakulle yapmasın.
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