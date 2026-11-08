Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

"Ama ne yapabilirsiniz? Şunu yaparsınız. Ya Sosyal Yardımlaşma Vakfı var, Aile Bakanlığı'na orada durumu iyi olmayan emekliye gidip oradan verebilirsiniz. Ama karıştırdığınız zaman sistem dinamitlenir ve maalesef şu anda bütün emeklilerin serzenişleri de bu yönde. Ne yönde? Şimdi 150 bin lira emekli maaşı alan emeklinin niye 150 bin lira alıyor? Çünkü çok fazla ödemiş. Bankaya gidip 10 milyon yatırdınız, 10 milyon yatırdınız, diğeri 100 bin yatırdı. Ya 100 bin lira yatıran, 10 milyon yatıranın aynı nemasını isteyebilir mi? Sosyal güvenlik kurumu tamamen böyle bir kurum. Sosyal yardım değil. Dolayısıyla bu çalışan çalışmayandan zaten vazgeçecekler. Çünkü 2023'te vazgeçmek zorunda kaldılar. Bundan da vazgeçecekler."