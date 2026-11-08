Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

“ASKER VE POLİSLERİN SENDİKASI YOK” "Çok kısa bir şekilde, bunlar bizim askerlerimiz, göz bebeğimiz, polislerimiz, kamu görevlileri, bunlara adaletsizlik yapılıyor. Bakın çok basit, bütçeye de bir yük yok. Bu askerlerimiz, polislerimiz, kamu görevlilerimiz, ya SSK'lı gidiyor, askerlik borçlanmasıyla, EYT'li oluyor, bağ kurulu oluyor. Ama garibin kamu görevlisi, asker polis gelince olmaz deniyor. Çok basit bir düzenlemeyle yapılacak. Maalesef yapılmadı. Buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu askerlerimizin, kamu görevlerinin mağduriyetine artık bir an önce giderin diyoruz. Biz sonuna kadar bu işin peşine düşeceğiz. Çünkü asker ve polislerin sendikası da yok Bizler bunu sürekli gündeme getireceğiz."