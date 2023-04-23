  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış şok etti! Arabistan'da araçlar boş alan atıldı, caddeler sular altında kaldı
Dünya

Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış şok etti! Arabistan'da araçlar boş alan atıldı, caddeler sular altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 20:23:00 - 2023-04-23 20:43:25

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle o bölgeyi alt üst etti. Araçlar boş alana sürüklendi. Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu,...

Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
uudi Arabistan’ın Taif kentini dolunun ardından sağanak yağış vurdu. Kentte dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti.

ARAÇLAR SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Cadde ve sokakların sular altında kaldığı Taif'te sel suları insan boyuna kadar yükseldi. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölge sakinleri, canlarını tehlikeye atarak araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın dolu ve rüzgar ile etkisini göstermeye devam edeceği kaydedildi. Yetkililer, halka meydana gelebilecek kazalara ilişkin dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ukraynalı askerlerden dev operasyon sonrası Ruslara ait bir Mi-24 helikopteri ve dört İHA düştü!
Ukraynalı askerlerden dev operasyon sonrası Ruslara ait bir Mi-24 helikopteri ve dört İHA düştü!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukraynalı askerlerden dev operasyon sonrası Ruslara ait bir Mi-24 helikopteri ve dört İHA düştü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23