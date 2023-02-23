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Gündem Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri ülkelerine döndü! Kapasitesini arttırmayı hedefliyor
Gündem

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri ülkelerine döndü! Kapasitesini arttırmayı hedefliyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen Kral Selman Yardımları çok konuşuldu. Suudi Arabistan'dan gelen 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekip, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine hareket etti. Şimdi ise projelere; Yardımların ve işbirliğinin ise kapasitesini arttırmayı hedefliyor...

Yeniakit Publisher
2023-02-23 18:39:00 - 2023-02-23 18:51:28
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri ülkelerine döndü! Kapasitesini arttırmayı hedefliyor

Suudi Arabistan'dan gelen 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekip, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine hareket etti. Suudi Arabistan'dan 7 tır malzemeyle gelen Suudi yardım kuruluşu, Adıyaman'ın Kuyulu Mahallesi'nde deprem bölgesindeki sağlıkçıların uyduyla bağlandığı Suudi Arabistan hastanelerinin ameliyatlarda konsültasyon hizmeti vermişti! Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için milyon dolarlık projelere imza attı.

Büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı Şanlıurfa Uluslararası İnsani Yardımlar Koordinatörü Mustafa Türker Arı, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok insanın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Deprem sonrası uluslararası yardım kuruluşlarının Türkiye'ye geldiklerini anlatan Arı, Suudi Arabistan'dan gelen arama kurtarma ekibinin de 3 ilde çalışmalara destek verdiğini belirterek, bundan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Suudi Arabistan Kral Selman Yardım Kuruluşu Acil Yardımlar Genel Müdürü Fahad Al Osaimi ise depremlerden kısa bir süre sonra hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye'ye geldiklerini dile getirdi.

Deprem bölgelerindeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılacaklarını aktaran Osaimi, yardımların ve işbirliğinin ise devam edeceğini söyledi.

Arama kurtarma ekibi yetkilisi Mesfer Al Qahtani ise Kral Selman'ın talimatıyla Türkiye'de depremden etkilenen kardeşlerine yardım etmek amacıyla geldiklerini ve çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döneceklerini ifade etti.

Açıklamaların ardından Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül ve ilgililer, Suudi Arabistan'dan gelen ekibi ülkelerine uğurladı.

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