Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri ülkelerine döndü! Kapasitesini arttırmayı hedefliyor

Suudi Arabistan'dan gelen 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekip, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine hareket etti. Suudi Arabistan'dan 7 tır malzemeyle gelen Suudi yardım kuruluşu, Adıyaman'ın Kuyulu Mahallesi'nde deprem bölgesindeki sağlıkçıların uyduyla bağlandığı Suudi Arabistan hastanelerinin ameliyatlarda konsültasyon hizmeti vermişti! Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için milyon dolarlık projelere imza attı.

Büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı Şanlıurfa Uluslararası İnsani Yardımlar Koordinatörü Mustafa Türker Arı, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok insanın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Deprem sonrası uluslararası yardım kuruluşlarının Türkiye'ye geldiklerini anlatan Arı, Suudi Arabistan'dan gelen arama kurtarma ekibinin de 3 ilde çalışmalara destek verdiğini belirterek, bundan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Suudi Arabistan Kral Selman Yardım Kuruluşu Acil Yardımlar Genel Müdürü Fahad Al Osaimi ise depremlerden kısa bir süre sonra hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye'ye geldiklerini dile getirdi.

Deprem bölgelerindeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılacaklarını aktaran Osaimi, yardımların ve işbirliğinin ise devam edeceğini söyledi.

Arama kurtarma ekibi yetkilisi Mesfer Al Qahtani ise Kral Selman'ın talimatıyla Türkiye'de depremden etkilenen kardeşlerine yardım etmek amacıyla geldiklerini ve çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döneceklerini ifade etti.

Açıklamaların ardından Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül ve ilgililer, Suudi Arabistan'dan gelen ekibi ülkelerine uğurladı.

İlginizi çekebilir → ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımlar artacak: 10 milyar dolar daha destek! (IMF) Rolü kritik → İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → ABD, Çin'e ait 'casus balonun' vurulmadan önceki fotoğrafını paylaştı! Gizemli en net görüntüsü: UFO mu yoksa? → İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Depremi ABD gemisi mi tetikledi? Uzmanlar cevapladı: Yapay deprem mümkün mü? Haarp projesi: Türkiye Haarp teknolojisi, saldırısı → İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → James Webb Uzay Teleskobu uzak evrende 6 büyük galaksi keşfetti! Bilim insanlarını heyecanlandıran müthiş keşif → İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Altın fiyatları ne olur? Altın çakıldı mı, fiyatlar nasıl olacak? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? → İÇİN Merkez bankası açıklama İÇİN TIKLAYINIZ