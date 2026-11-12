Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Alçakça ve hadsiz iftiralar!

Türkiye ile İsrail arasında diplomatik gerilim devam ederken, Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara sert karşılık geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren Bakanlık, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye çalıştığını belirtti.

"ALÇAKÇA VE HADSİZ İFTİRALAR!"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sert ifadelerle eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir."

ERDOĞAN'IN COP31 KONUŞMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'da COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşma da hatırlatıldı.

Erdoğan'ın uluslararası platformda İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını gündeme taşıdığı belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir."

Böylece Bakanlık, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına karşılık, Erdoğan'ın zirvede dile getirdiği eleştirilerin arkasında durulduğunu ortaya koydu.

"MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının son bölümünde Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.

Bakanlık, İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan halklara desteğin sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."