  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı ‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru Kamu bankacılığında yeni dönem! Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor AK Partili İBB Meclis Üyesi Bağlar’dan İBB’ye zor sorular! Anne ve kadın için vaat edilenler 5 yıldır nerede? NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor Uyanıklar enselendi! Kamu arazisine havuzlu kaçak villalar Gazi Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partiler arasında mekik diplomasisi başlattı! Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler COP31’de Sıfır Atık ve Dijital Dönüşümün Geleceği Ele Alındı İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı
Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Alçakça ve hadsiz iftiralar!
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Alçakça ve hadsiz iftiralar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Alçakça ve hadsiz iftiralar!

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanlığına sert tepki gösterdi. İsrailli yetkililerin açıklamalarını "alçakça ve hadsiz iftiralar" olarak nitelendiren Bakanlık, Türkiye'nin Filistinliler başta olmak üzere İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ile İsrail arasında diplomatik gerilim devam ederken, Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara sert karşılık geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren Bakanlık, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye çalıştığını belirtti.

"ALÇAKÇA VE HADSİZ İFTİRALAR!"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sert ifadelerle eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir."

ERDOĞAN'IN COP31 KONUŞMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'da COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşma da hatırlatıldı.

Erdoğan'ın uluslararası platformda İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını gündeme taşıdığı belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir."

Böylece Bakanlık, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına karşılık, Erdoğan'ın zirvede dile getirdiği eleştirilerin arkasında durulduğunu ortaya koydu.

"MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının son bölümünde Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.

Bakanlık, İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan halklara desteğin sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama
Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama

Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığından AB’nin 2026 Türkiye Raporu’na sert tepki! Rumlara mı yazdırdınız!
Dışişleri Bakanlığından AB’nin 2026 Türkiye Raporu’na sert tepki! Rumlara mı yazdırdınız!

Gündem

Dışişleri Bakanlığından AB’nin 2026 Türkiye Raporu’na sert tepki! Rumlara mı yazdırdınız!

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'ye gidiyor! Son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'ye gidiyor! Son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'ye gidiyor! Son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak

Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23