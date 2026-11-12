Dolar ve Euro kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 50,2570 liradan, avro 55,8130 liradan güne başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,2570 liradan, avro 55,8130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,2550 liradan alınan dolar, 50,2570 liradan satılıyor.
55,8110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8130 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,2320 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8010 lira olmuştu
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