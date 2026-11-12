  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler Bizim Çocuklar, Belçika’yı İzmir’de ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler Dolar ve Euro kaç TL oldu? Kahpe İsrail hastane vurdu! Şehitler var... Görüntüler yürek burktu Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti Sivas'taki altın çalışmasında dikkat çeken sonuç! Toprağın altından servet çıktı BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak? Atıp tutuyorlardı, Türkiye'nin dediği oldu: Fransız gemisi adım bile atamadı Çölün ortasına güneş panelleri kurdular! Toprakta şaşırtan değişim ortaya çıktı Asgari ücrette hiç telaffuz edilmeyen rakam masaya geldi: Milyonlar 'haydi inşallah' diyor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Dolar ve Euro kaç TL oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 50,2570 liradan, avro 55,8130 liradan güne başladı.

#1
Foto - Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Serbest piyasada 50,2550 liradan alınan dolar, 50,2570 liradan satılıyor.

#2
Foto - Dolar ve Euro kaç TL oldu?

55,8110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8130 lira oldu.

#3
Foto - Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Dün doların satış fiyatı 50,2320 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8010 lira olmuştu

#4
Foto - Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi
Gündem

Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’da 2025 yılının Nisan ayından beri İsraillilerin ülkeye girişine izin verme..
Türkiye NAVTEX yayımladı! Fransız gemisine izin verdik
Gündem

Türkiye NAVTEX yayımladı! Fransız gemisine izin verdik

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki su altı kablo projesi çerçevesinde bilimsel incelemeler yapacak Fransız bandıralı Abeille Marengo gemisi için NAV..
Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek!
Gündem

Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek!

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in daha önce YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşanan krizin devam e..
İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı
Gündem

İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı

İstanbul bir vatandaş, Beyoğlu'nda iki çay ve iki sıcak çikolataya 2 bin 800 lira hesap ödediği fişi sosyal medyada paylaştı. 1 adet çayın 5..
COP31 Liderler Zirvesi başladı! Erdoğan liderleri karşıladı
Gündem

COP31 Liderler Zirvesi başladı! Erdoğan liderleri karşıladı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan dünya liderle..
Savaş uçakları havalandı, Sığınaklara çekilin
Dünya

Savaş uçakları havalandı, Sığınaklara çekilin

Baltık ülkelerinde hava sahasına yönelik tehdit alarmı verildi. Letonya ve Litvanya'da bazı bölgelerde yaşayan halka sığınaklara gitmeleri ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23