Altın fiyatları ne olur? Altın çakıldı mı, fiyatlar nasıl olacak? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Merkez bankası açıklama

Bugün altın fiyatları ne olur? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç tl? Son dakika | Altın ve dolar yatırımcıları için günün en önemli haberi Merkez Bankası’ndan geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizler 50 baz puan düşürülerek yüzde 8,50 seviyesine çekildi. Karar sonrası ‘Gram altın ne kadar oldu?’, Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarında nasıl bir değişikliğe sebep olur?, ‘Dolar kaç TL?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Kapalıçarşı verileri ile anlık, canlı, güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları ve döviz kurlarında son durum…

ABD Merkez Bankası Fed’in piyasa tahminlerinden daha şahin olmasıyla dolar küresel piyasalarda yükselişe geçti. Hemen hemen tüm gelişen ülke paralarında gerileme oldu ve euro/dolar da 1,06’ya indi, ancak TL tarafındaki stabilite bu gelişmeler karşısında da devam etti. Faiz kararı öncesinde dolar kuru 18,90 TL'yi görürken, şu sıralar 18,87 liradan değerleniyor.

Altın fiyatlarında

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altında geçtiğimiz hafta yeni rekorlar kırılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,5'e düşürdü. Altın fiyatları ne olur? İşte 23 Şubat altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki bir faiz indirimi olur mu? Altın ve dövizde karar sonrası bir hareket olur mu? Merak edilen soruları Ekonomist Hikmet Baydar ve Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş cevapladı. İşte detaylar..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki bir faiz indirimi olur mu? Altın ve dövizde karar sonrası bir hareket olur mu? Merak edilen soruları Ekonomist Hikmet Baydar ve Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş milliyet.com.tr'ye cevapladı. İşte detaylar.

BAYDAR: DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM

Ekonomist Hikmet Baydar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben faiz değişikliği beklemiyorum. Piyasanın beklentisi de bu yönde. Merkez Bankası gelecek ay faizi düşürebilir. Enflasyon beklenenden yüksek çıktı. Ocak ayı enflasyonu sürpriz yaptı, yüzde 6 seviyelerinde açıklandı. Faiz oranlarını düşürerek ekonomiye fayda sağlanacak bir noktada değiliz. Eğer 25 ve 50 baz puan indirim gelirse çok bir şey değişmez.

‘FAİZLERİN DÜŞMEMESİ DAHA DOĞRU OLACAKTIR’

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan tavanın serbest bırakılması mevduata para girişi ihtiyacını gösteriyor. Şu anda faizlerin düşmemesi daha doğru olacaktır.

Seçim öncesi bir indirim gelebilir ama enflasyonda aşağı yönlü hareket olmadan mevduatta artış tatmin edilir bir boyuta gelmeden faiz indirimlerinin olacağını düşünmüyorum.

Faizler düşerse mevduat birikmediği için üretim için gereken kredi kaynağı da oluşmuyor. Para gayrimenkule gittiği için özellikle inşaat sektöründe, otomotiv sektöründe enflasyonist baskıya sebep oluyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Faizlerin değişmemesi yönünde karar verilirse piyasalarda bir oynaklığa yol açmaz. Faiz oranları düşürülse de bir oynaklık olmaz sadece yükselme doğrultusunda karar piyasaları etkiler.

Eğer faiz oranları artırılırsa gayrimenkul gibi bazı alanlarda satış baskısı oluşabilir. Ancak faiz oranlarında bir artış beklemiyoruz.

ALTINDA KISA VADEDE BEKLENTİNİZ NEDİR?

Fed, 25 baz puan ile devam eder gibi gözüküyor. Enflasyon hedeflenenin çok üzerinde olduğu için Fed’in enflasyon hedefine uygun hale gelene kadar faiz artırımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Artık Fed faiz oranlarında tavanı yüzde 6 olarak konuşanlar da var.

Özellikle faiz artırım marjları 25 baz puan seviyelerine düşürüldü. Bu bile doların zayıflamasına sebep olmuştu. Euro/dolar paritesinin 1.06’lara düşmesinin sebebi faiz artırım hızının düşmesidir.

Faizin düşeceğine yönelik beklentileri Fed cevapladı. Bu yıl bir faiz indirimi yapılmayacak. Piyasalarda buna rağmen beklenti oluşturulmaya çalışılıyor.

Fed’in tavrı nettir, faiz artırımlar devam edecek ve düşüş gözükmüyor. Bu piyasalar için iyi bir haber değil, piyasalar bunun dışında beklentileri oluşturamaya çalışıyor.

‘ALTINDA YUKARI HAREKETLER OLABİLİR’

Doların değer kaybı ile beraber altında yukarı yönlü hareketler olabilir. Türkiye dahil birçok merkez bankası altın pozisyonunu artırıyordu. Altın önümüzdeki süreçte popülerliğini koruyacaktır. Ons altında yön yukarı dönebilir. 2 bin dolar hedefini deneyebilir.

‘KISA VADEDE GRAM ALTINDA OYNAKLIK BEKLEMİYORUM’

Çok kısa vadede gram altında oynaklık beklemiyorum. Gram altın 1100-1200 lira bandında hareket eder. Dolar/TL ve euro/TL’nin hareketleri altında belirleyici olacak. Döviz kurlarında büyük hareketler olmazsa altın fiyatları bu seviyelerde dalgalanır.”

YAVAŞ: FAİZ İNDİRİMİ OLACAK

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankasının faiz kararında 100 baz puan indirim bekliyoruz. Daha önceki gerek sözlü yönlendirmeler ve toplantı tutanaklarından dolayı faiz indirimlerinin devam edeceği görüşümüz seçim sürecine kadar devam ediyor.

TCMB’nin faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisinin ortodoks politikaların uygulanmamasından kaynaklı olarak sınırlı olarak görmekteyiz.

ALTINDA KISA VADEDE BEKLENTİNİZ NEDİR?

Fed’in faiz artışına yönelik beklentiler dolar cinsi varlıkları yukarı taşırken altında baskıya yol açtığını düşünüyoruz. İçeride dolar kurunda yataya yakın ılımlı bir seyir kur koruma mevduat sistemiyle sağlanırken gram altın ise ons bazlı altının etkisi altında işlem görüyor. Gram altın 1.100 TL civarında toparlanma görünümü içerisinde yer alıyor. Tekniksel olarak gram altına baktığımızda ise 1.090 ve 1.075 seviyelerini destek olarak kabul edebiliriz.

Burada bir toparlanma yaşamamız halinde 1.150 ve 1.175 seviyeleri hedeflenebilir. Globalde altına baktığımızda ise 1829 destek seviyesi üzerinde kalıcılık sağladığını görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1854 ve 1873 dirençleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1805 desteği önemli konumda bulunuyor."

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.110,02 satış: 1.110,16

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.855,00 satış:

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 7.591,00 satış: 7.705,00

Yarım altın fiyatı alış: 3.710,00 satış: 3.748,00

Tam altın fiyatı alış: 7.595,00 satış: 7.660,00

ATA altın fiyatı alış: 7.555,46 satış: 7.743,24