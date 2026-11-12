Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Özgür Özel neden bu iddiaların odağında yer alıyor" başlıklı köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddiaları ve devam eden yargı süreçlerini gündeme taşıdı.

Selvi, CHP'nin geçmiş genel başkanları Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar görev yaptığını hatırlatarak, Özgür Özel'in henüz iki yıllık genel başkanlığı döneminde neden bu kadar çok iddiayla karşı karşıya kaldığını sorguladı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN PEŞİNİ NİYE BIRAKMIYOR?"

Ecevit'in 12 Eylül döneminde yargılandığını ancak kendisine rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bir soru yöneltilmediğini belirten Selvi, Baykal ve Kılıçdaroğlu için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.

Selvi, yazısında şu soruyu yöneltti:

"Peki Ecevit’e, Baykal’a, Kılıçdaroğlu’na sorulmayan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları Özgür Özel’in peşini niye bırakmıyor?"

Özel'i herhangi bir suçla itham etmediğini özellikle vurgulayan Selvi, "Ben, Özgür Özel’i bir şeyle itham etmiyorum. Ama siyasette algı olgunun önüne geçer" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU SAYESİNDE BAGAJI ERKEN DOLDU"

CHP tarihinde Güneş Motel ve İSKİ olaylarını hatırlatan Selvi, Ekrem İmamoğlu döneminde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının parti üzerinde siyasi bir yük oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinde İmamoğlu'nun önemli rol oynadığını belirten Selvi, bu ilişkinin Özel'in siyasi kariyerine etkisini ele aldı.

Selvi, "Özgür Özel ise bu bagajı sırtlandı. CHP Genel Başkanı seçilmesinde Ekrem İmamoğlu’nun payı büyüktü" dedi.

KURULTAY DAVASINA DİKKAT ÇEKTİ

CHP kurultayına ilişkin davanın 18 Kasım'a ertelendiğini hatırlatan Selvi, Özgür Özel ve 9 milletvekilinin dosyalarının ayrıldığını aktardı.

Selvi, davanın sonuçlanmasının ardından milletvekili dokunulmazlığı bulunan isimlerin durumunun yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini sorguladı.

SARIGÜL, YALIM VE BÖCEK İDDİALARINI SIRALADI

Yazısında Özgür Özel hakkında ortaya atılan çeşitli iddialara da yer veren Selvi, Emir Sarıgül, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in isimlerinin geçtiği açıklamaları gündeme taşıdı.

Selvi'nin aktardığına göre, Özel'in mahkemeye verdiği Emir Sarıgül, 100 bin doların içine konulduğunu öne sürdüğü Vakko marka atkıların faturalarını mahkemeye sundu.

Özkan Yalım'ın ise 1 milyon TL bulunduğunu öne sürdüğü mavi çantayı Denizli'de Özgür Özel'in aracının bagajına koyduğuna ilişkin sözlerinin mahkeme kayıtlarına girdiğini belirtti.

Selvi ayrıca, Muhittin Böcek'in ifadesinde Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Söz konusu anlatımlar, Selvi'nin yazısında yer verdiği iddialardan oluşuyor; bunlar Özgür Özel'in suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

"63 FEZLEKE VAR"

Özgür Özel hakkında 63 fezleke bulunduğunu belirten Selvi, bunların önemli bir bölümünün yazısında gündeme getirdiği iddialarla ilgili olduğunu ifade etti.

Özel'in siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, gelecek vaat eden bir siyasetçi. YENİ Parti’yi kurdu ama Ekrem İmamoğlu sayesinde bagajı erken doldu."