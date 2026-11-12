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Gündem Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor?
Gündem

Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor?

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Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında gündeme getirilen rüşvet ve yolsuzluk iddialarını ele aldı. Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemleriyle karşılaştırma yapan Selvi, Özel'in siyasi geleceği açısından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Özgür Özel neden bu iddiaların odağında yer alıyor" başlıklı köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddiaları ve devam eden yargı süreçlerini gündeme taşıdı.

Selvi, CHP'nin geçmiş genel başkanları Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar görev yaptığını hatırlatarak, Özgür Özel'in henüz iki yıllık genel başkanlığı döneminde neden bu kadar çok iddiayla karşı karşıya kaldığını sorguladı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN PEŞİNİ NİYE BIRAKMIYOR?"

Ecevit'in 12 Eylül döneminde yargılandığını ancak kendisine rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bir soru yöneltilmediğini belirten Selvi, Baykal ve Kılıçdaroğlu için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.

Selvi, yazısında şu soruyu yöneltti:

"Peki Ecevit’e, Baykal’a, Kılıçdaroğlu’na sorulmayan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları Özgür Özel’in peşini niye bırakmıyor?"

Özel'i herhangi bir suçla itham etmediğini özellikle vurgulayan Selvi, "Ben, Özgür Özel’i bir şeyle itham etmiyorum. Ama siyasette algı olgunun önüne geçer" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU SAYESİNDE BAGAJI ERKEN DOLDU"

CHP tarihinde Güneş Motel ve İSKİ olaylarını hatırlatan Selvi, Ekrem İmamoğlu döneminde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının parti üzerinde siyasi bir yük oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinde İmamoğlu'nun önemli rol oynadığını belirten Selvi, bu ilişkinin Özel'in siyasi kariyerine etkisini ele aldı.

Selvi, "Özgür Özel ise bu bagajı sırtlandı. CHP Genel Başkanı seçilmesinde Ekrem İmamoğlu’nun payı büyüktü" dedi.

KURULTAY DAVASINA DİKKAT ÇEKTİ

CHP kurultayına ilişkin davanın 18 Kasım'a ertelendiğini hatırlatan Selvi, Özgür Özel ve 9 milletvekilinin dosyalarının ayrıldığını aktardı.

Selvi, davanın sonuçlanmasının ardından milletvekili dokunulmazlığı bulunan isimlerin durumunun yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini sorguladı.

SARIGÜL, YALIM VE BÖCEK İDDİALARINI SIRALADI

Yazısında Özgür Özel hakkında ortaya atılan çeşitli iddialara da yer veren Selvi, Emir Sarıgül, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in isimlerinin geçtiği açıklamaları gündeme taşıdı.

Selvi'nin aktardığına göre, Özel'in mahkemeye verdiği Emir Sarıgül, 100 bin doların içine konulduğunu öne sürdüğü Vakko marka atkıların faturalarını mahkemeye sundu.

Özkan Yalım'ın ise 1 milyon TL bulunduğunu öne sürdüğü mavi çantayı Denizli'de Özgür Özel'in aracının bagajına koyduğuna ilişkin sözlerinin mahkeme kayıtlarına girdiğini belirtti.

Selvi ayrıca, Muhittin Böcek'in ifadesinde Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Söz konusu anlatımlar, Selvi'nin yazısında yer verdiği iddialardan oluşuyor; bunlar Özgür Özel'in suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

"63 FEZLEKE VAR"

Özgür Özel hakkında 63 fezleke bulunduğunu belirten Selvi, bunların önemli bir bölümünün yazısında gündeme getirdiği iddialarla ilgili olduğunu ifade etti.

Özel'in siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, gelecek vaat eden bir siyasetçi. YENİ Parti’yi kurdu ama Ekrem İmamoğlu sayesinde bagajı erken doldu."

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Yorumlar

Em. Mem.

Yahu abdülkadir bu kadarda yapma. İşin gücün chp. Fon yolsuzluğu olmuş. Devletin en üst mertebesinde görev yapan milyonlarca maaş alan, dindar, bir kısmı imam hatipli, güvenilir, reisin atadığı insanların milyonlarca yolsuzlukta adı geçiyor. Bunu benim mantığım almıyor. Bunu bana izah et. Sen özgürün yolsuzluğunu yorumluyorsun.

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Siyasette İsimler Değişiyor, İddialar Neden Peşini Bırakmıyor? Siyaset gerçekten ilginç bir meslek! Genel başkanlar değişiyor, partiler bölünüyor, yeni tabelalar asılıyor, yeni sloganlar üretiliyor. Fakat bazı siyasi tartışmalar var ki parti değiştirmekle, koltuk değiştirmekle bir türlü geride kalmıyor. Abdulkadir Selvi'nin Özgür Özel hakkındaki değerlendirmeleri de tam bu noktada dikkat çekiyor. Selvi, Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemleriyle karşılaştırmalar yaparak Özel'in siyasi geleceğine ilişkin önemli soruları gündeme taşıyor. Özgür Özel artık Yeni Parti'nin Genel Başkanı. CHP'den ayrılan siyasi yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Yeni isim, yeni kadro, yeni yönetim... Peki, eski tartışmalar da geride kaldı mı? İşte kara mizah tam burada başlıyor! İnsan ister istemez düşünüyor: Siyasette parti değiştirmek, geçmişteki tartışmaları da beraberinde taşımamak için yeterli midir? Yeni parti kurulunca eski sorular da tasfiye mi ediliyor? Yoksa onlar da yeni partinin kuruluş evrakları arasında mı yer alıyor? Elbette rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, mahkeme kararıyla kanıtlanmadıkça suç olarak kabul edilemez. Ancak bir siyasetçinin etrafındaki iddialara cevap vermesi, kamuoyunu aydınlatması ve şeffaf davranması da siyasi sorumluluğunun gereğidir. Bir zamanlar Ecevit'in, Baykal'ın ve Kılıçdaroğlu'nun yönettiği siyasi gelenekten bugün yeni bir parti ve yeni bir genel başkanlık hikâyesi çıkıyor. Fakat vatandaşın beklentisi aynı: Temiz siyaset, dürüst yönetim ve hesap verebilirlik. Siyasetçiler bazen rakiplerinin geçmişini didik didik ediyor. Dosyalar açılıyor, belgeler konuşuluyor, kürsülerden ağır sözler söyleniyor. Ama iş kendi çevresindeki iddialara gelince nedense herkes hukuk sürecini hatırlıyor. Doğrusu hukuk herkes için gerekli; fakat hukuk yalnızca rakipler için hatırlanacak bir kurum değildir. Bir de işin ekonomik tarafı var. Vatandaş pazarda domatesin fiyatını hesaplıyor, faturalarını ödemeye çalışıyor, emekli ay sonunu getirmek için uğraşıyor. Siyasetçiler ise birbirlerinin siyasi geçmişini hesaplıyor. Keşke bu hesap kitap işinin birazı da milletin geçim derdine ayrılsa! Özgür Özel'in yeni siyasi yolculuğunda kamuoyunun beklediği şey, eski tartışmalara yeni isimler bulmak değil, bu tartışmalara açık ve inandırıcı cevaplar vermektir. Çünkü bir partinin kuruluşu yeni olabilir ama hesap verme sorumluluğu eskimez. Burada kimseye peşinen suçlu demiyoruz. Ancak şunu da söylemek gerekiyor: Siyasette yeni bir tabela asmak kolaydır; vatandaşın güvenini kazanmak ise öyle tabela değiştirmekle olmuyor. Sonuçta genel başkanlar değişir, partiler kurulur, partilerden ayrılıklar yaşanır. Fakat milletin hafızası öyle kolay silinmez. Siyasette yeni parti kurmak mümkün; peki, eski sorulara yeni cevaplar bulmak da mümkün mü? İşte vatandaşın asıl merak ettiği mesele budur.
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