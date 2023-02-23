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Dünya ABD, Çin'e ait 'casus balonun' vurulmadan önceki fotoğrafını paylaştı! Gizemli en net görüntüsü: UFO mu yoksa?
Dünya

ABD, Çin'e ait 'casus balonun' vurulmadan önceki fotoğrafını paylaştı! Gizemli en net görüntüsü: UFO mu yoksa?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 4 Şubat'ta vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun yakından çekilen fotoğrafını paylaştı. ABD semalarında ardı ardına meydana gelen UFO olayları. ABD karasal hava sahasında tespit edilen Çin'in yüksek irtifa gözetleme balonu, Hava kuvvetleri U-2 pilotu tarafından fotoğraflanmıştı. Son günlerde Japonya’yı karıştıran gizemli küre! UFO mu yoksa casus balon mu? ABD'den "casus balon" paylaşımı: En net görüntüsü yayınlandı...

Yeniakit Publisher
2023-02-23 14:00:00 - 2023-02-23 14:24:04
ABD, Çin'e ait 'casus balonun' vurulmadan önceki fotoğrafını paylaştı! Gizemli en net görüntüsü: UFO mu yoksa?

Pentagon, balonun vurulmadan bir gün önce U-2 tipi savaş uçağı pilotu tarafından çekilen fotoğraflarını 20 gün sonra yayınladı.

Uçağın kokpitinden çekilen fotoğraflarda South Carolina eyaleti açıklarında vurulan balonun vurulmadan önceki hali görüldü. ABD hükümetine ait ordu karargahının üzerinde uçan tanımlanamayan cisim vakaları yeniden gündeme gelmeye başladı. Balonun daha üst seviyesinden çekilen görüntülerde pilotun kaskı, kokpitin içi ve uçağın kanadı da kadraja girdi. ABD ordu karargahında meydana gelen olaylar, hükümeti tedirgin ediyor. Ürkütücü karşılaşmalarda bir UFO'nun nükleer savaş başlattı, test füzesi fırlattılar iddiaları gerçek mi kafalarda soru işareti bıraktı...

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta South Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıklamıştı.

ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.

Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.

Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.

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