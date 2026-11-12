İran'dan ABD'ye Avrupa'yı da kapsayan sert uyarı: Güvenli hiçbir yer yok!

ABD ile İran arasında devam eden askeri gerginlikte Tahran yönetiminden yeni bir açıklama geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'yi ülkesine yönelik muhtemel yeni saldırılar konusunda uyardı.

BATI ASYA'DAN AVRUPA'YA KADAR BÜTÜN ÜSLER HEDEFTE!

Rızai, ABD'nin İran'a karşı yeni bir savaş başlatması halinde saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır."

"GÜVENLİ MESAFE YOK, DOKUNULMAZLIK YOK!"

İran'a yönelik muhtemel saldırılarda kullanılacak hiçbir askeri üssün güvende olmayacağını vurgulayan Rızai, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Güvenli mesafe yok. Güvenli sığınak yok. Dokunulmazlık yok."

Rızai'nin açıklaması, İran'ın olası yeni bir savaşta yalnızca bölgedeki değil, Avrupa'da saldırılara katılan askeri üsleri de hedef alabileceği yönündeki uyarısını ortaya koydu.