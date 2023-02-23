Depremi ABD gemisi mi tetikledi? Uzmanlar cevapladı: Yapay deprem mümkün mü? Haarp projesi: Türkiye Haarp teknolojisi, saldırısı...

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremler ile ilgili bilinmeyenleri cevapladı. İşte Yapay deprem mümkün mü? Haarp projesi: Türkiye Haarp teknolojisi, saldırısı var mı detaylar...

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden sonra "Depremi ABD gemisi mi tetikledi?" sorusu gündemde yerini korurken yapay deprem sorusuna uzman isimler cevap verdi.

Öte yandan 'Megaquakes' gerçekten olabilir mi?' sorusu cevap buldu.

Depremler daha önce tahmin edilebilir mi sorusuna "Ne "biz" ne de diğer bilim insanları bir depremi tahmin edemedi. Bunun bir yolu yok. Öngörülebilir gelecekte "depremlerin önceden tahmin edilmesini" de beklemiyoruz. Bilim insanları yalnızca belirli bir alanda belirli bir yıl içinde önemli bir deprem meydana gelme olasılığını tahmin edebilir." cevabı verildi.

Bazı insanların depremleri daha önceden bilebileceğine ilişkin iddialara yönelik ise, "İnsanların depremden önce sahip olduklarını iddia ettikleri semptomların bilimsel bir açıklaması yoktur ve çoğu zaman semptomların ardından deprem olmaz." cevabı verildi.

Merak edilen bir diğer soru ise; "Hayvanlar depremi tahmin edebilir mi?" idi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) bu soruya şöyle cevapladı:

"Önemli bir depremden önceki olağandışı hayvan davranışlarına dair elimizdeki en eski referans, MÖ 373'teki Yunanistan'dandır. Sıçanlar, gelincikler, yılanlar ve kırkayaklar, yıkıcı bir depremden birkaç gün önce evlerini terk edip güvenliğe doğru yola çıktılar. Hayvanların, balıkların, kuşların, sürüngenlerin ve böceklerin, herhangi bir yerde haftalar veya saniyeler öncesinden garip davranışlar sergilediğine dair çok sayıda anekdot niteliğinde kanıt vardır." cevabını verdi.

Dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde olabileceği de merak edilen sorular arasında yer alırken "Megaquakes gerçekten olabilir mi? 10 büyüklüğünde veya daha büyük deprem yaşanabilir mi?" sorusuna "10 veya daha büyük depremler olamaz. Bir depremin büyüklüğü, meydana geldiği fayın uzunluğu ile ilişkilidir. Yani fay ne kadar uzunsa deprem o kadar büyüktür." karşılığı verildi.

Konuya ilişkin sabah'ın aktardığı haber açıklamasında "Bir fay, yer kabuğunu oluşturan kayalarda, her iki taraftaki kayaların birbirini geçerek hareket ettiği bir kırılmadır. 10 büyüklüğünde bir deprem oluşturacak kadar uzun bir fay bilinmiyor." denildi.

DEPREM HAVASI VAR MIDIR?

Deprem havası diye bir şey yoktur. İstatistiksel olarak sıcak soğuk yağmurlu ya da karlı havalarda yaşanan depremlerin eşit bir dağılımı olduğu görülüyor.

MÖ 4. yüzyılda Aristotales, depremlerin yer altı mağaralarında hapsolmuş rüzgarlardan kaynaklandığını öne sürmüş, insanlar yüzyıllar boyunca buna inanmıştır. Bu teori, deprem havasına, yer altında büyük miktarda hava hapsolduğu için havanın depremden önce sıcak ve sakin olacağına dair bir inanca yol açmış. Daha sonraki bir teori ise, depremlerin sakin, bulutlu koşullarda meydana geldiğini ve genellikle öncesinde şiddetli rüzgarlar, ateş topları ve göktaşları olduğunu belirtti.

'Güneş patlamaları depreme neden olur mu?' sorusuna ise teknoloji sistemlerinin uzay hava koşullarından etkilenebildiği ancak uzay havası denilen olgu ile deprem arasında nedensel bir bağ bulunamadığına dikkat çekildi. Güneş'te 11 yıllık periyotlarda patlamaların meydana geldiği ancak depremler için böyle bir değişkenlik olmadığı belirtildi. Depremleirn Dünya'nın iç kısmındaki süreçler tarafından yönlendirildiği için Güneş patlamaları ile bağlantısı olmadığı ifade edildi.

İNSAN MÜDAHALESİ İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Bazı uzmanlar nükleer bombalarla üretilen sarsıntılar ya da derin madencilik faaliyetleri fay hatları üzerinde belirli bir etki yaratabileceğini iddia etse de bunun sismik hareketlere dönüştüğü yönünde bugüne kadar kanıtlanış bir bilgi olmadığı belirtildi.

HAARP TEKNOLOJİSİ NEDİR?

HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir. İyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere yola çıkmıştır.

HAARP TEKNOLOJİSİ TARİHİ

Alaska'da kurulu HAARP İstasyonu, 1993 yılında işler duruma geçmiş olup şu an etkin olan IRI (İyonosferik Araştırma Aracı) 2007 yılında tamamlanmıştır. HAARP'ın 2008 yılından sonra vergi ile finanse edilmiştir.

Mayıs 2013'te müteahhit değişikliğinin beklenmesi nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirilmiş, Mayıs 2014'te HAARP programının bir yıl içerisinde tamamen sona erdirilebileceği belirtilmiştir. Ağustos 2015'te tesis ve tüm ekipmanları Alaska Fairbanks Üniversitesine devredilmiştir.

KOMPLO TEORİLERİ

HAARP projesi, iklim denetim silahı olması ve yapay deprem, zihin kontrolü yaratabilmesi gibi birçok ayrı komplo teorisine konu olmuştur. Pek çok bilim insanı ve eleştirmenler tarafından bu iddiaların eksik veya yanlış bilgiye dayandığı, iddiaların tesisin kabiliyetlerinin çok üzerinde olduğu ve vad olan doğa biliminin kapsamını aştığı söylenmiştir.

ntv'ye göre: Stanford Üniversitesi profesörü Umran İnan, Popular Science dergisine verdiği demeçte iklim denetimi ile ilgili komplo teorilerinin "tamamen yanlış bilgiye dayandığını" belirtmiş ve "Dünya gezegeninin (meteorolojik) sistemlerini ne yapsak bozamayız. Her ne kadar HAARP'ın yaydığı radyasyon çok büyük de olsa, bir şimşeğin gücü ile kıyaslandığında çok küçüktür ve tüm dünyada saniyede 50 ila 100 şimşek çakmaktadır, HAARP'ın yoğunluğu çok küçük" demiştir.