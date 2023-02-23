ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımlar artacak: 10 milyar dolar daha destek! (IMF) Rolü kritik

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Yellen, Rusya-Ukrayna savaşını işaret ederek, uygulanan yaptırılmaların işe yaradığını ve Rusya'ya "engellenmesi" için daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Yellen, Rusya'nın, savaşta hasar görmüş silahlarını yenilemek için alternatif yollar aradığına dikkati çekerek, Moskova'ya yaptırımları artıracaklarını ve bunların ihlali konusunu da ele alacaklarını kaydetti.

Rusya'ya yönelik yaptırımların öneminden bahseden Yellen, "Onları (Rusya) savunma konusunda kritik malzemeleri temin edebilecekleri birçok kanaldan mahrum bıraktık." ifadesini kullandı.

Yellen, ABD'nin Ukrayna'ya gönderilen 46 milyar dolarlık yardıma ilave olarak 10 milyar dolar daha destek sağlayacağını söyleyerek, bu yardımlarda Uluslararası Para Fonunun (IMF) rolünün kritik olduğunu belirtti.

Öte yandan, Yellen, küresel ekonominin birkaç ay önceye göre daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, henüz kritik eşiğin atlatılmadığını dile getirdi.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile yaptığı görüşmeden sonra basına demeç veren Yellen, borçların yeniden yapılandırılması için katkı sağladıkları için teşekkür etti.

Yellen, Kovid-19 salgınının ekonomik yükünün ardından birçok ülkenin "ürkütücü" borç kriziyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Çin'i G20 üyeleriyle birlikte çalışmaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkeleri geçerek dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.

Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat 2022'den itibaren 11 bin 327 yeni yaptırıma maruz kaldı.

Rusya'ya en çok yaptırım ABD'den geldi

Rusya'ya yönelik 22 Şubat 2022'den itibaren en çok yaptırım kararı alan ülke, 1948 yaptırımla ABD oldu.

ABD'yi 1782 yaptırımla İsviçre, 1590 yaptırımla Kanada, 1429 yaptırımla İngiltere, 1390 yaptırımla Avrupa Birliği (AB), 1324 yaptırımla Fransa, 945 yaptırımla Avustralya ve 919 yaptırımla Japonya takip etti.

Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 9 bin 117'si bireylere uygulanırken, 2 bin 90'ı kuruluşları, 96'sı gemileri ve 24'ü uçakları hedef aldı.