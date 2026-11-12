Bu belirtileri hafife almayın! Uzman isim özellikle 65 yaş üstünü uyardı

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni, özellikle ileri yaştaki kişilerde ve kronik hastalığı bulunanlarda daha ciddi seyredebilir. Erzurum Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzman Doktor Abdurrahman Kotan, bazı hastalarda belirtilerin ateş ve öksürük yerine halsizlik, iştahsızlık veya bilinç değişikliğiyle ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

İltihaplanmaya neden oluyor

Pnömoninin akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Abdurrahman Kotan, hastalığın en sık bakteri ve virüslere bağlı olarak geliştiğini belirtti.

Risk grubundakiler dikkatli olmalı

Hastalığın belirtilerine ve risk gruplarına dikkat çeken Kotan, "Pnömoni, halk arasında zatürre olarak bilinen, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihabıdır. En sık bakteri ve virüslere bağlı gelişir. Başlıca belirtileri; ateş, titreme, balgam, öksürük, nefes darlığı ve nefes alırken artan göğüs ağrısıdır. İleri yaştaki hastalarda belirtiler daha silik olabilir. Halsizlik, iştahsızlık veya bilinç değişikliği ön planda görülebilir. 65 yaş üstü bireyler, KOAH, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler risk altındadır" dedi.

Nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Pnömoni belirtilerinin görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Kotan, "Nefes darlığı, birkaç günü geçen yüksek ateş veya dudaklarda morarma gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Antibiyotik tedavisi mutlaka hekim değerlendirmesi sonrası başlanmalıdır. Korunmada pnömokok ve grip aşıları, sigaranın bırakılması ve el hijyeni önemlidir. Risk grubunda yer alıyorsanız aşılama konusunda hekiminize danışabilirsiniz" ifadelerini kullandı.