Zekeriya Say yazdı: “fon” mu “don” mu?

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, “Hangisi daha önemli: ‘fon’ mu ‘don’ mu?” başlıklı köşe yazısında, Türkiye'nin siyasi geçmişinden günümüzdeki tartışmalara uzanan değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin geçmiş dönemlerde dinî değerlere yönelik uygulamalarını eleştiren Say, bazı tarihî camilerin farklı amaçlarla kullanıldığına ilişkin örnekleri gündeme taşıdı. Yazar, geçmişte yaşandığını belirttiği olaylarla günümüzde muhalefet çevreleri hakkında ortaya atılan iddialar arasında bağlantı kurdu.

“AHLAKİ ÜSTÜNLÜK” SÖYLEMİNİ HEDEF ALDI

Yazısında CHP'li siyasetçilerin ve bazı gazetecilerin kullandığı “ahlaki üstünlük” ifadesini eleştiren Say, bu söylem ile muhalefet çevreleri hakkında gündeme gelen iddiaların çeliştiğini savundu.

Özgür Özel'in “Ahlaki üstünlük bizde” şeklindeki paylaşımlarını hatırlatan Say, gazeteci Nevşin Mengü'nün Kemalistlerin ahlak anlayışına ilişkin değerlendirmelerine de değindi.

Saadet Partisi'nin önceki Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP'ye yönelik eleştirilere verdiği cevapları da gündeme taşıyan Say, muhalefet partileri arasındaki siyasi yakınlaşmayı değerlendirdi.

CHP'Lİ BELEDİYELER HAKKINDAKİ İDDİALARI SIRALADI

Zekeriya Say, yazısında Özkan Yalım, Tanju Özcan, İlkay Çiçek ve Muhittin Böcek'in ailesiyle ilgili kamuoyuna yansıyan çeşitli iddialara yer verdi.

Bazı belediye yöneticileri hakkında ortaya atılan özel hayat, kamu imkânlarının kullanımı ve yolsuzluk iddialarını hatırlatan Say, söz konusu tartışmaların muhalefetin ahlak söylemini sorgulattığını ifade etti.

Yazar, Murat Ongun hakkında gündeme getirilen iddialara da değinerek siyasi çevrelerin bu tür tartışmalar karşısındaki tutumunu eleştirdi.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALARA DİKKAT ÇEKTİ

Yazısının önemli bir bölümünü Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ortaya atılan iddialara ayıran Say, Sarıgül ailesine yönelik olduğunu belirttiği mali soruşturma iddialarının, özel hayata ilişkin tartışmaların gölgesinde kaldığını öne sürdü.

Sarıgül hakkında çeşitli cinsel davranış ve organizasyonlara katılım iddialarının gündeme getirildiğini belirten Say, özellikle “Fergio House” adıyla bilinen organizasyonlarla ilgili ortaya atılan iddiaları hatırlattı.

Say'ın köşesinde aktardığı bu iddiaların bağımsız olarak doğrulandığına veya yargı kararıyla kesinleştiğine ilişkin bir bilgi sunulmadı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Zekeriya Say, gazeteci Nevşin Mengü'nün muhalefet çevrelerinde yaşanan tartışmalara ilişkin sözlerine de yer verdi.

Mengü'nün şu ifadelerini aktardı:

“Eğer muhalefetin iddiası ‘ben bu iktidarı değiştireceğim’ ise bir grup seks partisi yapamazsınız, siz viski partisi de yapamazsınız. Olmaz. Yani yok siz içip içip de partileyemezsiniz.”

Say, bu açıklamayı daha önce dile getirilen “ahlaki üstünlük” değerlendirmeleriyle birlikte ele aldı.

“ÇALINAN MİLLETİN AHLAKIYSA TELAFİSİ ZOR”

Yazısının sonunda mali yolsuzluk iddiaları ile toplumun ahlaki değerlerine ilişkin kaygıları karşılaştıran Zekeriya Say, kendisine yöneltilebilecek eleştirileri de gündeme getirdi.

Say, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

“Birileri tüm bu yazdıklarıma bakarak; ‘Zekeriya bırak CHP/YP’lilerin donunu, fona gel fona’ diyecektir ama…

Şunu bilir şunu söylerim:

Çalınan para yerine bir şekilde konulur, fakat çalınan milletin ahlakı ise işte bunu telafi etmek pek mümkün olmayabilir!”