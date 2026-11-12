Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

GÜMÜŞTE MEVCUT SEVİYELER ALIM FIRSATI: Değerlendirmelerinde gümüş piyasasına da yer ayıran Yıldırımtürk, son dönemde bu cephede daha sakin bir fiyatlamanın hakim olduğunu belirtti. Endüstriyel talebin önceki dönemlere kıyasla düştüğünü ve borsa yatırım fonlarından (ETF) satışların geldiğini aktaran Yıldırımtürk, buna karşılık gümüşün enerji ile yapay zeka sektörlerindeki kullanım alanlarının genişlemesinin talebi yeniden güçlendireceğini vurguladı. Geri dönüşüm oranının altına göre çok daha düşük olmasının da piyasada daraltıcı bir etki oluşturabileceğine değinen Yıldırımtürk, gümüşün 2027 yılında altınla paralel bir yükseliş trendi izleyebileceğini tahmin etti. Kısa vadede 80 dolar seviyelerinin ufukta olduğunu belirten uzman isim, mevcut fiyatlamaların yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.