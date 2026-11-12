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Ekonomi
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Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve dolar kurundaki değişimler altın piyasasının yönünü belirlerken, uzmanlardan dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor. İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın ve ons altın için öne çıkan seviyeleri değerlendirerek yatırımcıların takip etmesi gereken kritik rakamlara işaret etti.

#1
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların gölgesinde kalan altın, yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım araçlarının başında gelmeye devam ediyor. ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların da etkisiyle 2026 yılında beklenilen performansı gösteremeyen ve "güvenli liman" algısı bile zaman zaman sorgulanmaya başlanan değerli metal, ABD'de Trump'ın ağır kaybıyla sonuçlanan ara seçimlerin ardından yukarı yönlü bir ivme yakalasa da yine ABD'den gelen enflasyon verileriyle geri çekilme yaşadı. Yaşanan bu dalgalanmaların ardından gözler yıl sonu kapanış rakamlarına ve 2027 beklentilerine çevrildi.

#2
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, CNBC-e canlı yayınına katılarak altın ve gümüş piyasalarında oluşabilecek yeni fiyat tablolarını değerlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları, küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin piyasalara yön verdiğini hatırlatan Yıldırımtürk, yatırımcılar için kritik seviyelere dikkat çekti.

#3
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

KISA VADEDE TOPARLANMA SİNYALİ: Yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının farklı engellerle karşılaştığını belirten Yıldırımtürk, özellikle ABD'den gelen faiz artırımı beklentilerinin piyasa üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

#4
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

Ons altın tarafında 3 bin 870 dolar seviyesinin çok önemli bir destek noktası olduğunun altını çizen Yıldırımtürk, fiyatların 4 bin dolar bandının üzerinde tutunma gayreti gösterdiğini vurguladı. Kısa vadeli projeksiyonlara bakıldığında ise ons altının 4 bin 140 ile 4 bin 150 dolar seviyelerine doğru yeni bir toparlanma sürecine girebileceği ihtimaline dikkat çekildi.

#5
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR: Altın piyasasında uzun vadeli yükseliş beklentisinin gücünü koruduğunu aktaran Yıldırımtürk, 2027 yılına işaret etti. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın alımlarına 2027'de de devam etmesinin beklendiğini dile getiren Yıldırımtürk, ABD iç siyasetindeki belirsizliklerin ve Trump yönetiminin karar mekanizmalarında yaşayabileceği zorlukların altına olan talebi canlı tutacağını öngördü. Yapay zeka yatırımlarına yönelik piyasadaki sorgulamaların da yatırımcı tercihlerini etkileyebileceğini belirten Yıldırımtürk, altının önümüzdeki yıl mevcut engellerden sıyrılarak kademeli bir yükseliş sergileyebileceğini ve ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkabileceğini kaydetti.

#6
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

GRAM ALTINI DOLAR KURU DESTEKLEYECEK: Yurt içindeki gram altın fiyatlamalarında ons altının yanı sıra dolar/TL kurunun da belirleyici bir rol üstlendiğini vurgulayan Yıldırımtürk, yerli yatırımcının talebinin piyasayı ayakta tuttuğunu belirtti. Son dönemde yaşanan fon krizinin ardından yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışına girdiğine işaret eden Yıldırımtürk, ons altının uluslararası piyasalardaki geri çekilmesine rağmen gram altındaki düşüşün daha sınırlı kaldığını hatırlattı. Bankalarda vadesi dolan mevduatların, faiz indirim beklentileri sebebiyle yeniden altına yöneldiği bilgisini paylaşan Yıldırımtürk, dolar kurunun yıl sonuna doğru 52-53 TL seviyelerine çıkabileceği beklentisinin de gram altın üzerinde yukarı yönlü bir etki oluşturabileceğini ifade etti.

#7
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

GRAM ALTINDAN YIL SONU TAHMİNİ: Gram altın için 6 bin 500 TL seviyesinin artık güçlü bir destek noktası haline geldiğini belirten İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yükseliş eğiliminin hızlanması durumunda sırasıyla 7 bin, 7 bin 500 ve 8 bin TL seviyelerinin test edilebileceğini söyledi. Yatırımcıların en çok merak ettiği yıl sonu gram altın fiyatı için de değerlendirme yapan Yıldırımtürk, bu rakamın 9 bin 500 TL seviyelerini görebileceğini dile getirdi.

#8
Foto - Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim

GÜMÜŞTE MEVCUT SEVİYELER ALIM FIRSATI: Değerlendirmelerinde gümüş piyasasına da yer ayıran Yıldırımtürk, son dönemde bu cephede daha sakin bir fiyatlamanın hakim olduğunu belirtti. Endüstriyel talebin önceki dönemlere kıyasla düştüğünü ve borsa yatırım fonlarından (ETF) satışların geldiğini aktaran Yıldırımtürk, buna karşılık gümüşün enerji ile yapay zeka sektörlerindeki kullanım alanlarının genişlemesinin talebi yeniden güçlendireceğini vurguladı. Geri dönüşüm oranının altına göre çok daha düşük olmasının da piyasada daraltıcı bir etki oluşturabileceğine değinen Yıldırımtürk, gümüşün 2027 yılında altınla paralel bir yükseliş trendi izleyebileceğini tahmin etti. Kısa vadede 80 dolar seviyelerinin ufukta olduğunu belirten uzman isim, mevcut fiyatlamaların yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

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