Muhtemel seviyeleri bir bir açıkladı: Gram altında 3 bin TL’lik değişim
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve dolar kurundaki değişimler altın piyasasının yönünü belirlerken, uzmanlardan dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor. İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın ve ons altın için öne çıkan seviyeleri değerlendirerek yatırımcıların takip etmesi gereken kritik rakamlara işaret etti.