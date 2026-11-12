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Siyaset Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi
Siyaset

Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi

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Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde oluşturulması gündemde olan İzleme Komisyonu için siyasi partilerle görüşmelerine devam ediyor. DEM Parti ve AK Parti gruplarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, komisyonun kaç üyeden oluşacağı ve çalışma esaslarının nasıl belirleneceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş'un bugün MHP'yi ziyaret etmesi, Yeni Parti ve İYİ Parti ile temaslarını ise gelecek hafta gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulması planlanan İzleme Komisyonu ve süreç gündemine ilişkin siyasi parti gruplarıyla yürüttüğü temaslarına dün de AK Parti ve DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş, ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Cengiz Çiçek’in de katıldığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, daha sonra AK Parti grubuyla bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “İzleme Komisyonundaki gerek sayı gerekse çalışma usulü ve esasları noktasında fikirlerimizi paylaştık. Bu özel bir ziyaret. Önümüzdeki günlerde daha geniş fikirlerimizi anlatırız” ifadelerini kullandı.

Bugün de MHP grubunu ziyaret edecek olan Numan Kurtulmuş’un Yeni Parti ve İyi Parti ile görüşmelerini ise önümüzdeki hafta gerçekleştireceği öğrenildi.

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