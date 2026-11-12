Gaffar Yakınca'dan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken yazı: Bürokrasi ile siyaset karşı karşıya!

Akşam gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, bugünkü köşesinde Türkiye'deki emeklilerin ekonomik durumunu ve maaş artışları konusunda siyaset ile bürokrasi arasında yaşandığını belirttiği görüş ayrılıklarını ele aldı.

Yakınca, 2023'ten bu yana enflasyonun yüzde 320, ortalama emekli aylığındaki artışın ise yüzde 280 olduğunu belirterek emeklilerin alım gücünün gerilediğini ifade etti.

"EMEKLİLER ÜÇ YILDA NET YOKSULLAŞTI"

Gıda ve kira fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde olduğuna dikkat çeken Yakınca, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların yalnızca istatistiklerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Yakınca, "Artık yaşam koşulları emekliler için sürdürülmesi güç bir noktaya geldi" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli aylığını alanların sayısının 2019 yılında 800 bin olduğunu, bugün ise 5,1 milyona ulaştığını aktaran Yakınca, emeklilik döneminin ekonomik açıdan giderek zorlaştığını kaydetti.

EMEKLİLER İÇİN ÜÇ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Emeklilerin büyük gelirler veya lüks bir yaşam talep etmediğini belirten Yakınca, yıllar içerisinde bozulan gelir dengesinin yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.

Yakınca, emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için intibak düzenlemesi yapılmasını, gelir kaybını karşılayacak maaş artışı sağlanmasını ve çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkının azaltılmasını önerdi.

"SİYASET İSTİYOR, BÜROKRASİ OLMAZ DİYOR"

Yazısında Ankara'daki siyasetçilerle bürokratlar arasında yaşandığını belirttiği görüş ayrılığına da değinen Yakınca, görüştüğü siyasetçilerin emeklilerin taleplerine karşı çıkmadığını aktardı.

Ancak bürokrasinin bütçe disiplinini gerekçe göstererek maaş iyileştirmelerine sıcak bakmadığını belirten Yakınca, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bürokrasi, 'olmaz' diyor. Gerekçesi, her zamanki gibi 'bütçe'!"

Bürokratların başarılarının bütçe rakamlarıyla ölçüldüğünü belirten Yakınca, siyasetin başarısında ise geniş halk kesimlerinin memnuniyetinin belirleyici olduğunu ifade etti.

"BÜROKRATLAR SEÇİME GİRMİYOR"

Ekonomik sıkıntıların siyasi sonuçlarına da değinen Yakınca, vatandaşların yaşadıkları sorunların sorumluluğunu bürokratlara değil, seçilmiş yöneticilere yüklediğini belirtti.

Yakınca, "Mağdur olan geniş halk kesimleri faturayı bürokratlara değil, siyasete kesiyor. Çünkü bürokratlar seçime girmiyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇE AYNI ZAMANDA BİR TERCİH KONUSUDUR"

Yazısının son bölümünde bütçe kaynaklarının hangi kesimlere ayrıldığının siyasi bir tercih olduğunu vurgulayan Yakınca, yüksek faiz politikalarıyla bankaların ve büyük sermaye sahiplerinin öncelenmesini eleştirdi.

Çalışanlara, emeklilere ve esnafa daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirten Yakınca, yazısını ekonomik tercihlerle siyasi başarı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek tamamladı.