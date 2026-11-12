  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı ‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru Kamu bankacılığında yeni dönem! Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor AK Partili İBB Meclis Üyesi Bağlar’dan İBB’ye zor sorular! Anne ve kadın için vaat edilenler 5 yıldır nerede? NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor Uyanıklar enselendi! Kamu arazisine havuzlu kaçak villalar Gazi Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partiler arasında mekik diplomasisi başlattı! Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler COP31’de Sıfır Atık ve Dijital Dönüşümün Geleceği Ele Alındı İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı
Gündem Gaffar Yakınca'dan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken yazı: Bürokrasi ile siyaset karşı karşıya!
Gündem

Gaffar Yakınca'dan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken yazı: Bürokrasi ile siyaset karşı karşıya!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gaffar Yakınca'dan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken yazı: Bürokrasi ile siyaset karşı karşıya!

Akşam gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, “Emekliler ve siyaset” başlıklı köşe yazısında emekli aylıklarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı. Yakınca, emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi konusunda siyasetçilerin olumlu yaklaşımına rağmen bürokrasinin bütçe gerekçesiyle karşı çıktığını yazdı.

Akşam gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, bugünkü köşesinde Türkiye'deki emeklilerin ekonomik durumunu ve maaş artışları konusunda siyaset ile bürokrasi arasında yaşandığını belirttiği görüş ayrılıklarını ele aldı.

Yakınca, 2023'ten bu yana enflasyonun yüzde 320, ortalama emekli aylığındaki artışın ise yüzde 280 olduğunu belirterek emeklilerin alım gücünün gerilediğini ifade etti.

"EMEKLİLER ÜÇ YILDA NET YOKSULLAŞTI"

Gıda ve kira fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde olduğuna dikkat çeken Yakınca, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların yalnızca istatistiklerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Yakınca, "Artık yaşam koşulları emekliler için sürdürülmesi güç bir noktaya geldi" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli aylığını alanların sayısının 2019 yılında 800 bin olduğunu, bugün ise 5,1 milyona ulaştığını aktaran Yakınca, emeklilik döneminin ekonomik açıdan giderek zorlaştığını kaydetti.

EMEKLİLER İÇİN ÜÇ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Emeklilerin büyük gelirler veya lüks bir yaşam talep etmediğini belirten Yakınca, yıllar içerisinde bozulan gelir dengesinin yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.

Yakınca, emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için intibak düzenlemesi yapılmasını, gelir kaybını karşılayacak maaş artışı sağlanmasını ve çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkının azaltılmasını önerdi.

"SİYASET İSTİYOR, BÜROKRASİ OLMAZ DİYOR"

Yazısında Ankara'daki siyasetçilerle bürokratlar arasında yaşandığını belirttiği görüş ayrılığına da değinen Yakınca, görüştüğü siyasetçilerin emeklilerin taleplerine karşı çıkmadığını aktardı.

Ancak bürokrasinin bütçe disiplinini gerekçe göstererek maaş iyileştirmelerine sıcak bakmadığını belirten Yakınca, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bürokrasi, 'olmaz' diyor. Gerekçesi, her zamanki gibi 'bütçe'!"

Bürokratların başarılarının bütçe rakamlarıyla ölçüldüğünü belirten Yakınca, siyasetin başarısında ise geniş halk kesimlerinin memnuniyetinin belirleyici olduğunu ifade etti.

"BÜROKRATLAR SEÇİME GİRMİYOR"

Ekonomik sıkıntıların siyasi sonuçlarına da değinen Yakınca, vatandaşların yaşadıkları sorunların sorumluluğunu bürokratlara değil, seçilmiş yöneticilere yüklediğini belirtti.

Yakınca, "Mağdur olan geniş halk kesimleri faturayı bürokratlara değil, siyasete kesiyor. Çünkü bürokratlar seçime girmiyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇE AYNI ZAMANDA BİR TERCİH KONUSUDUR"

Yazısının son bölümünde bütçe kaynaklarının hangi kesimlere ayrıldığının siyasi bir tercih olduğunu vurgulayan Yakınca, yüksek faiz politikalarıyla bankaların ve büyük sermaye sahiplerinin öncelenmesini eleştirdi.

Çalışanlara, emeklilere ve esnafa daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirten Yakınca, yazısını ekonomik tercihlerle siyasi başarı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek tamamladı.

Bakan Işıkhan ipuçlarını verdi: ‘Emeklilere güzel müjdelerimiz olacak’
Bakan Işıkhan ipuçlarını verdi: ‘Emeklilere güzel müjdelerimiz olacak’

Ekonomi

Bakan Işıkhan ipuçlarını verdi: ‘Emeklilere güzel müjdelerimiz olacak’

60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı
60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı

Gündem

60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı

Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında!
Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında!

Gündem

Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23