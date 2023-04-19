Suudi Arabistan’dan Suriye’ye iade-i ziyaret

Geçen hafta da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, Suudi Arabistan’a Ziyaret gerçekleştirmişti. Faysal bin Ferhan’ın ziyareti bir Suudi bakanın iç savaşın başlamasından bu yana Suriye’ye ilk ziyareti oldu. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Suriye’ye Suudi Arabistan insani yardım göndermişti. Geçen ay da Suudi resmi basını, Riyad ve Şam’ın karşılıklı konsolosluk hizmetlerini sürdürmeyi görüştüklerini duyurmuştu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bu gelişme, aynı zamanda Suudi Arabistan-İran yakınlaşması ve Suriye’nin yeniden Arap Ligi’ne kabulüne yönelik diplomasi trafiğini de izliyor. Cidde’deki görüşmede iki ülke dışişleri bakanları, Suudi Arabistan’ın açıklamasına göre “Şam’ın dışlanmışlığını sona erdirmeye yönelik gerekli adımları” ele almıştı. Geçen hafta aynı zamanda yine Cidde’de 9 Arap ülkesinden diplomatlar Suriye’nin 22 üyeli Arap Ligi’ne geri dönüşünü görüşmüştü. Suudi Bakan Faysal bin Ferhan, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından da kabul edildi.

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