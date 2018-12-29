Suudi Arabistan'dan ilginç 'Kaşıkçı' açıklaması
Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, ''Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı'' dedi.29 Aralık 2018 Cumartesi 06:46
Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaşıkçı’nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, ''Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı'' dedi.
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