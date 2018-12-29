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Suudi Arabistan'dan ilginç 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, ''Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı'' dedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 06:46
Suudi Arabistan'dan ilginç 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı’nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, ''Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı'' dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:46
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
  5. brahim al-Assaf
  6. DÜNYA Haberleri

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