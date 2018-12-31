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Suudi Arabistan'da yeni dönem: İşkence ve tecavüz!

Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası dünyadaki tepkilerin odağı haline gelen Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman önderliğindeki Riyad yönetiminin muhaliflere yönelik öldürme ve işkence iddialarına bir yenisi eklendi. Suudi aktivist Reem Suleiman, "Hapisteyken işkenceye uğradım, tecavüzle tehdit edildim" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:05
Suudi Arabistan'da yeni dönem: İşkence ve tecavüz!

Suudi Arabistanlı yazar ve aktivist Reem Sulaiman, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan'da hapishanede tutulduğu süreç içerisinde başından geçen olayları yazdı.

Reem Sulaiman, "Hapishanedeyken tecavüzle tehdit edildim ve vücuduma elektrik verilerek işkenceye maruz kaldım." ifadelerinin yanı sıra hapishanede defaatle intihar etmeye çalıştığını da açıkladı.

Bir daha muhalif yazılar yazmaması şartıyla serbest bırakıldığını belirten Sulaiman, süreç içerisinde Hollanda'ya sığınma talebinde bulunduğunu ve şu an Hollanda'da olduğunu belirtti. İşkenceciler arasında İbn Selman'ın danışmanı Saud el Kahtani'nin de olduğunu yazan Reem Sulaiman aynı zamanda ölüm tehditleri almaya devam ettiğini de ifade etti.

Cemal Kaşıkçı olayı, benzer örnekler için milat olmuştu

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin üst düzey yetkililerince öldürülmesinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın muhaliflere yönelik baskıcı tutumu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Çok sayıda muhalifin hapishanede Veliaht Prens İbn Selman'ın danışmanı ve Kaşıkçı cinayetinin organizatörlerinden Saud el Kahtani tarafından işkenceye uğradığı mağdurlar tarafından dile getirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:05
  1. Muhammed bin Selman
  2. Reem Sulaiman
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan

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  • HaticeHatice10 dk önce
    Bu selmanin kaninda bozukluk var bu adamdan hersey beklenir israille abd ile is tutan herseyi yapar bunun muslumanligi sorgulanir canice bir insan oldurttu vicdansiz uzuldugum konu kiblemizi dondugumuz kabenin resulallahin kabrinin oldugu medinenin denetiminin bunlarin elinde olmasina uzuluyorum en kisa zamanda buralarin denetiminin ellerinden alinmalidir lutfen internetten bir kampanya baslatalim imza toplayalim ve ellerinden denetimini alalim muslumanlar bizlerin bunlari yapmasi gerekir yoksa bunun hesabi sorulur

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