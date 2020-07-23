Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 34 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 34 artarak 2 bin 635'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 238 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 635'e, vaka sayısının da 260 bin 394'e çıktığı aktarıldı.



Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının ise 213 bin 490 olduğunu bildirdi.