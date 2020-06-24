  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1387'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 123 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:00:59 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1387'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1387'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 123 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1387'ye, vaka sayısının da 167 bin 267'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, ayrıca, 2 bin 912 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 112 bin 797 olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı