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Spor Suudi Arabistan'da ilk kez Kadın Futbol Ligi başladı
Spor

Suudi Arabistan'da ilk kez Kadın Futbol Ligi başladı

Suudi Arabistan, ülke tarihinde ilk kez Kadınlar Futbol Ligi'nin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:14:00 -
Suudi Arabistan'da ilk kez Kadın Futbol Ligi başladı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2017'den bu yana kadın futbolunu destek programı çerçevesinde atılan adımda Suudi Kadınlar Futbol Ligi'nin ilk kademesi 22 Kasım itibarıyla başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ligin bu yıl 22 Kasım'da, ilki 3 şehirde (Riyad, Cidde, Demmam) 16 takımın katılımıyla iki aşamada yapılacağı ve final etabının önümüzdeki yılın başlarında Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda yapılmasının planlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyon Başkanı Yasir el-Mishal da "Lig için gereken tüm kural ve düzenlemeler tamamlandı." dedi.

Suudi Arabistan'da yıllardır onaylanan resmi yasa ve gelenekleri terk etmek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe tanık olunuyor. Başta, kadınların araba kullanmasına, futbol stadyumlarına girmesine ve erkeklerin sahip olduğu meslekleri uygulamalarına izin vermek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe gidildi.

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