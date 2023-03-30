Suudi Arabistan ve İran'da flaş adım! Esed de katıldı

Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz eş Şammari, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım es Sadık tarafından büyükelçilik binasında verilen iftar programında yer aldı.

Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Eş Şammari ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi Es Sadık'ın çarşamba günü gerçekleşen iftar programında yan yana oturduğu görüntülendi.

İran ile Suudi Arabistan'ın yeniden diplomatik ilişkileri tesis etmesiyle her iki yönetime bağlı yetkililerin yakın temas kurmaya başladığı görülüyor.

Iran Press News Agency'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Eş Şammari, Tahran-Riyad anlaşmasının ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusunda önemli olduğunu belirtti.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Es Sadık ise "Arap ülkelerinin büyükelçilerinin katıldığı iftar programının İslam ümmetinin çıkarları çerçevesinde ikili ve çok katılımcılı görüşmeler yürütmek için bir fırsat teşkil ettiğini" söyledi.

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Esed rejimi ve Filistin yönetiminin Bağdat büyükelçilerinin de İran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftara katıldığı bildirildi.

Kaynak: Mepa News