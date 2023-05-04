Süt üreticilerinden skandal eylem! Sizin yatacak yeriniz yok

İspanya'da süt üreticileri, en büyük alıcıları olan Fransız markası Lactalis-Puleva şirketinin litre başına 9 sent düşürme girişimini protesto etmek için "Ben sütümü döküyorum" eylemi başlattı.

Süt üreticileri derneklerinin sosyal medya aracılığıyla başlattıkları "Ben sütümü döküyorum" eylemine özellikle ülkenin güneyinde Endülüs bölgesindeki küçük işletmeler büyük destek verdi.

Mevcut durumda süt üreticilerine ödenen litre başına fiyatın 32 sent olduğunu, oysa sektörün maliyet artışından dolayı 40 sent talep ettiğini kaydeden işletmeler, eyleme katılımın böyle devam etmesi halinde günde 400 bin litre sütün çöpe atılacağını savundu.