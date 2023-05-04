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Dünya Süt üreticilerinden skandal eylem! Sizin yatacak yeriniz yok
Dünya

Süt üreticilerinden skandal eylem! Sizin yatacak yeriniz yok

Yeniakit Publisher
2023-05-04 11:35:00 - 2023-05-04 11:46:48
Süt üreticilerinden skandal eylem! Sizin yatacak yeriniz yok

İspanya'da süt üreticileri, en büyük alıcıları olan Fransız markası Lactalis-Puleva şirketinin litre başına 9 sent düşürme girişimini protesto etmek için "Ben sütümü döküyorum" eylemi başlattı. Üreticilerin, sütleri ihtiyaç sahiplerine vermeyip de böyle bir eylem yapması, ülkedeki yardım vakıflarının tepkisine sebep oldu.

İspanya'da süt üreticileri, en büyük alıcıları olan Fransız markası Lactalis-Puleva şirketinin litre başına 9 sent düşürme girişimini protesto etmek için "Ben sütümü döküyorum" eylemi başlattı.

Süt üreticileri derneklerinin sosyal medya aracılığıyla başlattıkları "Ben sütümü döküyorum" eylemine özellikle ülkenin güneyinde Endülüs bölgesindeki küçük işletmeler büyük destek verdi.

Mevcut durumda süt üreticilerine ödenen litre başına fiyatın 32 sent olduğunu, oysa sektörün maliyet artışından dolayı 40 sent talep ettiğini kaydeden işletmeler, eyleme katılımın böyle devam etmesi halinde günde 400 bin litre sütün çöpe atılacağını savundu.

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Yorumlar

Toshiba

İspanya’da sütü hiç eden kafirle, Erdoğan düşsün diye soğanı,patatesi, domatesi çöplüklere dökerek hiç eden bizdeki alçakların arasındaki fark nedir? Biri İspanyol alçağı diğeri ise …….. alçağı

Gültekin

İşte batı kafası, karaya vuran balinayı kurtarmak için korkunç paralar harcayanlar, açlıktan ölen çocukları görmüyormuş gibi süt dökme eylemini, insan olarak şiddetle kınıyoruz. Bu kafa yapısına sahip batı milleti dünyaya huzur getiremez, dünyayı yönetemezler.
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