Sürpriz buluşma... Özbek ile Yıldırım bir arada!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bir davette buluştu.



Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen, Habertürk'ün iki ekran yüzü olan Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy'un düğününde biraraya geldiler.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin çekildiği bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarı tarafından beğenilen o kareye binlerce beğeni geldi.