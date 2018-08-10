Sürekli değişen sistem öğrencileri isyan ettirdi!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

2 milyonu aşkın öğrenci 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan üniversite sınavlarında geleceklerini belirlemek amacıyla ter döktü. YKS isimli ilk oturumdan 150 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapmaya hak kazandı.

TERCİH SÜRESİ 13 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

Zorlu maratonda heyecan şimdi tercih süreci ile devam ediyor. 6 Ağustos Pazartesi günü başlayan tercih işlemleri bir hafta sonrasında yani 13 Ağustos Pazartesi 2018 tarihinde sona erecek.

Yeniakit, tercih heyecanının yaşandığı bu günlerde öğrencilere mikrofon uzattı. Sınava hazırlık sürecini stres altında geçiren gençler, sürekli değişen üniversite sınav sistemini mikrofonlarımız aracılığıyla eleştirdiler. Öğrencilerden Mine Kaya, sınav sisteminden şikayetini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben liseye girdiğimde sistem farklıydı. İki yıllık geçiş hakkımız vardı sınavsız. Sürekli bir sistem geldi değişti. Geldi değişti. Mesela ben bir sene daha hazırlanayım dersem eğer, eminim hani seneye tekrar değişecek.’’

SINAV SİTEMİNDE SON YIL NELER DEĞİŞTİ?

2017-2018 eğitim öğretim yılı 18 Eylül tarihinde başlamıştı. Yeni eğitim yılının ilk günlerinde sınav sistemi; YGS ve LYS olarak adlandırılan oturumlardı. Okulların açılmasının üzerinden henüz bir ay geçmemişken; 12 Ekim 2017’de Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç; “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” sistemine geçildiğini açıkladı. Bu ifadelerle YGS ve LYS kalkmış oldu.

İlk açıklamada iki oturumdan oluşan sınavın 23 Haziran’da sabah ve öğleden sonra yapılacağı, yabancı dil sınavının ise 24 Haziran’da olacağı söylenmişti.

SINAV SORULARININ İÇERİĞİ DE YIL İÇİNDE DEĞİŞTİ

Buna göre birinci oturumda 40 matematik, 40 Türkçe sorusundan oluşan TYT, ikinci oturumda 40 Türk Dili ve Edebiyatı, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri sorularından oluşan dört test yer alacaktı.

9 Kasım 2017’de yapılan bir başka açıklama ile hem sınavın günü değişti, hem de yeni testler eklendi. Sınavın ikinci aşaması 24 Haziran’a alındı. Türkçe ve Matematik testlerine ek dersler eklendi.

TYT sınavında Türkçe Temel Yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı belirtildi.