Süper Lig'in eski gol kralı yola çıktı geliyor!

Önceki sezon Süper Lig'e damga vuran ve Beşiktaş'ın golcü adayları arasında bulunan Aaron Boupendza, transfer için siyah-beyazlı kulüpten haber bekliyor.

Hatayspor formasıyla gol kralı olduktan sonra El-Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza için Beşiktaş devreye girmişti.

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Bopuendza, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için yönetimden çağrı bekliyor.

17 Haziran'a kadar tatil yapacak

Gabon milli takımında görev yapan Süper Ligin eski gol kralı, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak.

Boupendza'nın, kulübü Al-Arabiden satın alma opsiyonlu kiralanması düşünülüyordu.

Türkiye'ye dönmek istiyor

Al Arabi formasıyla başarılı olmasına rağmen Katar Ligi’nde istediği ortamı bulamayan Gabonlu oyuncu, gittiği günden beri Türkiye’ye dönmek istiyor.

Hatta Hatayspor’a dönmek için bile mesaj göndermiş ancak Boupendza için eski takımı, kulübü Al-Arabi ve kendisinin isteklerini karşılayamamıştı.

Bu sezon Al-Arabi ile 19 maça çıkan Gabonlu forvet, 9 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.



