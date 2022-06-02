Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu!
TFF 1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig vizesi aldı.
TFF 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.
1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazanarak Süper Lig biletini almayı başardı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakika ve 45+9. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 45+3. dakikada penaltıdan Keny'nin ayağından geldi.
Bu sonucun ardından İstanbulspor, Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.
BANDIRMASPOR 1-2 İSTANBULSPOR
STAT: Kocaeli
HAKEM: Halil Umut Meler
BANDIRMASPOR: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny.
İSTANBULSPOR: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.
GOLLER: 33', 45+9' (P) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor); 45+3' (P) Keny (Bandırmaspor)