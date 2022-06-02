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Spor Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu!
Spor

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu!

TFF 1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig vizesi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 22:25:00 -
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu!

TFF 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.

1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazanarak Süper Lig biletini almayı başardı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakika ve 45+9. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 45+3. dakikada penaltıdan Keny'nin ayağından geldi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

BANDIRMASPOR 1-2 İSTANBULSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEM: Halil Umut Meler

BANDIRMASPOR: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny.

İSTANBULSPOR: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.

GOLLER: 33', 45+9' (P) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor); 45+3' (P) Keny (Bandırmaspor)

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