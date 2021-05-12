Süper Lig'de 41.hafta heyecanı yaşandı. Ligin hem zirvesinde hem de ateş hattında önemli sonuçlar alındı. Sezonun bitimine bir hafta kala, bir takım daha lige veda etti. Peki, hangi takımlar düştü?

Süper Lig'den hangi takımlar düştü? Küme düşen takımlar hangileri

Ligin 41. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Gelecek hafta ligi bay geçecek olan BB Erzurumspor'a aldığı galibiyet yeterli olmadı ve ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü de averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor'un gerisinde kalarak TFF 1. Lig'e düştü.

Daha önce de Denizlispor'un küme düşmesi garantilenmişti. Bu yıl ligde 21 takım yer alıyor. Bu sebeple 2020-2021 sezonunda lige 4 takım veda edecek. Ligden düşecek diğer takım 42.hafta sonunda belli olacak.