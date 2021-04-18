Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor
Süper Lig'de sona yaklaşırken şampiyonluk iddiasında bulunan takımların da mücadelesi devam ediyor. 35. haftada Galatasayar ve Fenerbahçe puan kazanırken, Beşiktaş puan kaybetti.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2 -1 mağlup etti.
Bu skorla sarı-lacivertli ekip puanını 69'a çıkarırken, rakibi Başakşehir, 33 puanda kalarak küme düşme hattından yukarı çıkamadı.
Galatasaray ve Fenerbahçe puan kazandı! Beşiktaş kan kaybetti
Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Beşiktaş, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp 3 puandan olmuştu.
Bu skorlarla Süper Lig'de puan durumu şekillendi
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