Süper Lig'de Birleşik Arap Emirlikleri bombası! Ümraniyespor'u satın alıyorlar

1.Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'a talip çıktı. Ajansspor'un haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın almak için teklif yaptı. Haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

1. Ligi averaj ile 2. sırada tamamladı

Ümraniyespor tarihi bir başarı göstererek Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ümraniyespor, 1.Ligi averaj ile 2. sırada tamamladı. İstanbul ekibi lider Ankaragücü ile birlikte ligi 70 puan toplayarak noktaladı.