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Spor Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:19:00 -
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 33. haftasının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

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