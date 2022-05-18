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Spor Süper Lig sezon bitti mi? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?
Spor

Süper Lig sezon bitti mi? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?

2021-2022 sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sona erdi. Futbolseverler ise ligin tamamlanıp tamamlandığını, bu hafta sonu maçların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig’de sezon ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:40:00 -
Süper Lig sezon bitti mi? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?

Süper Lig’de sezonun ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de sezon bitti mi?  

Süper Lig sezon bitti mi? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?

Süper Lig’de sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Ligde 38.hafta maçları bu hafta sonu tamamlanacak.

20 Mayıs Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay-Kasımpaşa

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Adana Demirspor-Göztepe

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor

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