Süper Lig sezon bitti mi? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?
2021-2022 sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sona erdi. Futbolseverler ise ligin tamamlanıp tamamlandığını, bu hafta sonu maçların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig’de sezon ne zaman bitecek?
Süper Lig’de sezonun ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de sezon bitti mi?
Süper Lig sezon bitti mi? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?
Süper Lig’de sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Ligde 38.hafta maçları bu hafta sonu tamamlanacak.
20 Mayıs Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay-Kasımpaşa
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Adana Demirspor-Göztepe
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor