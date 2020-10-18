  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu son haftanın maç sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu son haftanın maç sonuçları

Süper Lig’de 5. Hafta maçlarının heyecanı var. Süper Lig 5. Hafta maçları geçtiğimiz sezonun şampiyona Başakşehir ile Karadeniz temsilcisi Trabzonspor karşılaştı. Başakşehir-Trabzonspor maçı 2-0 sonuçlarınken İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. İşte son hafta Süper Lig 5. Hafta maç sonuçları, Süper Li puan durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 08:19:00 - 2020-10-18 08:19:57
Süper Lig puan durumu son haftanın maç sonuçları

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alırken, İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı sonucu ise Çaykur Rizespor’un 5-3 üstünlüğü ile tamamlandı. Kayserispor-Sivasspor maçı 1-3 sonuçlandı.

18 Ekim Pazar günü Antalyaspor-Gaziantep, Karagümrük Kasımpaşa, Göztepe-Fenerbahça maçı oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise Gençlerbirliği-Denizlispor ve Galatasaray-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 5. Hafta maçları devam ediyor. Şuanki tabloya göre Süper Lig puan durumu listesinde Alanyaspor 10 puan ile birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 8 puanla ikinci Karagümrük 7 puanla üçüncü sırada yer almakta.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!
Gündem

İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından '85 TL olan aylık öğrenci kartını 50 TL yaptık' ifadeleriyle iki yüzlü bir paylaşı..
Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz
Dünya

Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva katıldığı televizyon programında, "Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un ki..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay