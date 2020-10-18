Süper Lig puan durumu son haftanın maç sonuçları
Süper Lig’de 5. Hafta maçlarının heyecanı var. Süper Lig 5. Hafta maçları geçtiğimiz sezonun şampiyona Başakşehir ile Karadeniz temsilcisi Trabzonspor karşılaştı. Başakşehir-Trabzonspor maçı 2-0 sonuçlarınken İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. İşte son hafta Süper Lig 5. Hafta maç sonuçları, Süper Li puan durumu.
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alırken, İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı sonucu ise Çaykur Rizespor’un 5-3 üstünlüğü ile tamamlandı. Kayserispor-Sivasspor maçı 1-3 sonuçlandı.
18 Ekim Pazar günü Antalyaspor-Gaziantep, Karagümrük Kasımpaşa, Göztepe-Fenerbahça maçı oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise Gençlerbirliği-Denizlispor ve Galatasaray-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 5. Hafta maçları devam ediyor. Şuanki tabloya göre Süper Lig puan durumu listesinde Alanyaspor 10 puan ile birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 8 puanla ikinci Karagümrük 7 puanla üçüncü sırada yer almakta.