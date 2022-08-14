  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu 14 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları PUAN DURUMU
Spor

Süper Lig puan durumu 14 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları PUAN DURUMU

Süper Lig’de 2.hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla sona erecek. Futbolseverler 14 Ağustos Pazar akşamı oynanan maçların ardından alınan sonuçları ve puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-08-14 23:57:00 -
Süper Lig puan durumu 14 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları PUAN DURUMU

Süper Lig’de 2.hafta 12 Ağustos Cuma akşamı oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçıyla başladı. Futbolseverler ise 2.haftada alınan sonuçları, kalan maçları ve puan durumunu merak ediyor. Peki, 3.hafta programı belli oldu mu?

Süper Lig puan durumu 14 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları PUAN DURUMU

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor:               1-0

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor:          1-0

Galatasaray-Bitexen Giresunspor:          0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor:            3-0

Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor:            0-

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü:              1-0

Alanyaspor-Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe

3.hafta

19 Ağustos Cuma

21.00 Ümraniyespor-Galatasaray

20 Ağustos Cumartesi

19.15 Giresunspor-Kasımpaşa

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü

21.45 Fraport Tav Antalyaspor-Trabzonspor

21 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir Fk -Yukatel Kayserispor

21.45 Beşiktaş- Fatih Karagümrük

22 Ağustos Pazartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor

19.15 İstanbulspor-Konyaspor

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23