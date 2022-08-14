Süper Lig puan durumu 14 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları PUAN DURUMU
Süper Lig’de 2.hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla sona erecek. Futbolseverler 14 Ağustos Pazar akşamı oynanan maçların ardından alınan sonuçları ve puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 2.hafta 12 Ağustos Cuma akşamı oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçıyla başladı. Futbolseverler ise 2.haftada alınan sonuçları, kalan maçları ve puan durumunu merak ediyor. Peki, 3.hafta programı belli oldu mu?
Süper Lig puan durumu 14 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları PUAN DURUMU
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0
Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0
Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0
Alanyaspor-Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe
3.hafta
19 Ağustos Cuma
21.00 Ümraniyespor-Galatasaray
20 Ağustos Cumartesi
19.15 Giresunspor-Kasımpaşa
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü
21.45 Fraport Tav Antalyaspor-Trabzonspor
21 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir Fk -Yukatel Kayserispor
21.45 Beşiktaş- Fatih Karagümrük
22 Ağustos Pazartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor
19.15 İstanbulspor-Konyaspor
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor