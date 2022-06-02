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Spor Süper Lig ne zaman başlayacak 2022-2023
Spor

Süper Lig ne zaman başlayacak 2022-2023

2021-2022 sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğuyla sona erdi. Futbolseverler 2022-2023 sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de sezon ne zaman başlar? Bu sene lig maçları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-02 19:48:00 -
Süper Lig ne zaman başlayacak 2022-2023

Futbolseverler liglerin sona ermesinin ardından gözlerini 2022-2023 sezonuna çevirdi. Peki, lig maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig’in başlangıç tarihi belli oldu mu 2022?

Süper Lig ne zaman başlayacak 2022-2023

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda Süper Lig’den hiçbir ekip düşürülmemiş, bir alt ligden de üç takım dahil olmuş ve 2021-2022 sezonu 21 takımla başlamıştı. Süper Lig 2022-2023 sezonuna 19 takımla başlayacak. 2023-2024 sezonu ise eskisi gibi 18 takımla oynanacak.

Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 2. Lig, 27-28 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül'den itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

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