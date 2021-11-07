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Spor Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor?
Spor

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de devre ne zaman bitecek? Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 2021-2022 sezonunun ilk yarısının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ocak ayında mı bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:31:00 -
Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de 12.hafta 7 Kasım Pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ardından liglere milli maç arası verilecek ve 13.hafta 20 Kasım’da başlayacak. Futbolseverler şimdiden ilk yarının ne zaman tamamlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de 64.sezon 13 Aralık 2021'de başladı. 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

Bu sene kaç takım küme düşecek?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig'de kaç oyuncu değişikliği var?

Süper Lig'in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.

Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

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