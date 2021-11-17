Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 13.hafta maçları
Bu hafta hangi maçlar var? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçları sebebiyle Süper Lig’e bir hafta ara verildi. Futbolseverler 13.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçlarında Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaştı. Milli maçlar sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig’e bir hafta ara verildi. Sporseverler maçların ne zaman hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı.
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 13.hafta maçları
20 Kasım Cumartesi
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe