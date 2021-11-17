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Spor Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 13.hafta maçları
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 13.hafta maçları

Bu hafta hangi maçlar var? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçları sebebiyle Süper Lig’e bir hafta ara verildi. Futbolseverler 13.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 19:39:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 13.hafta maçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçlarında Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaştı. Milli maçlar sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig’e bir hafta ara verildi. Sporseverler maçların ne zaman hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı.

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 13.hafta maçları

20 Kasım Cumartesi

13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor

16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor

16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

21 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

16:00 Altay-Adana Demirspor

19:00 Galatasaray-Fenerbahçe

22 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20:00 Kayserispor-Göztepe

2022 Dünya Kupası play off maçları ne zaman oynanacak?
2022 Dünya Kupası play off maçları ne zaman oynanacak?

Spor

2022 Dünya Kupası play off maçları ne zaman oynanacak?

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