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Spor Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig’de 38.hafta maçlarını kimler yönetecek?
Spor

Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig’de 38.hafta maçlarını kimler yönetecek?

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 38.hafta maçlarıyla noktalanacak. Futbolseverler ise bu hafta hangi maçların oynanacağını, haftanın hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:39:00 -
Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig’de 38.hafta maçlarını kimler yönetecek?

2021-2022 sezonu 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Bilindiği gibi bitime 3 hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Futbolseverler ise son hafta maçlarında hangi hakemlerin düdük çalacağını araştırıyor.

Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig’de 38.hafta maçlarını kimler yönetecek?

20 Mayıs Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray       Yasin Kol             

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor      Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay-Kasımpaşa  Çağdaş Altay

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor             Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor             Sarper Barış Saka            

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe            Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir-TrabzonsporAtilla Karaoğlan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz AlanyasporFırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor-Göztepe            Adem Çiçek

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor            Ali Palabıyık

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