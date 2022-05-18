Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig’de 38.hafta maçlarını kimler yönetecek?
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 38.hafta maçlarıyla noktalanacak. Futbolseverler ise bu hafta hangi maçların oynanacağını, haftanın hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?
2021-2022 sezonu 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Bilindiği gibi bitime 3 hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Futbolseverler ise son hafta maçlarında hangi hakemlerin düdük çalacağını araştırıyor.
Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig’de 38.hafta maçlarını kimler yönetecek?
20 Mayıs Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor Emre Kargın
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay-Kasımpaşa Çağdaş Altay
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor Sarper Barış Saka
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe Volkan Bayarslan
22 Mayıs Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-TrabzonsporAtilla Karaoğlan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz AlanyasporFırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor-Göztepe Adem Çiçek
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor Ali Palabıyık