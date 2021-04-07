Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de 33. Hafta
Süper Lig 34.hafta | Süper Lig’de 33. Hafta 6 Nisan Salı günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler haftanın maçlarını, gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 34.hafta ne zaman oynanacak?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 7 Nisan’da oynanacak maçları merak ediyor? Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var?
Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de 33. Hafta
6 Nisan Salı
Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0
Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
8 Nisan Perşembe
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
34. hafta