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Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de 33. Hafta
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de 33. Hafta

Süper Lig 34.hafta | Süper Lig’de 33. Hafta 6 Nisan Salı günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler haftanın maçlarını, gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 34.hafta ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 11:51:00 -
Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de 33. Hafta

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 7 Nisan’da oynanacak maçları merak ediyor? Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var?

Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de 33. Hafta

6 Nisan Salı

Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0

Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0

Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

8 Nisan Perşembe

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

34. hafta 

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